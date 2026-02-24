IR A
Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

Se espera que este martes Santiago del Moro presente más integrantes del reality para terminar de completar la casa. Se esperan que, al igual que el primer día, haya más influencers, y televidentes que ansían ser parte del programa.

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.

Después de tanta expectativa sobre quiénes serán los participantes de este Gran Hermano, Generación Dorada, finalmente en el primer programa del 2026, se dieron a conocer tan solo 18 participantes. Este martes, se completarán la nómina de los hermanitos que serán parte del reality.

Revolucionando las redes, Andrea Del Boca, Brian Sarmiento, Divina Gloria y los exhermanitos, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera, entre otros, fueron los famosos que serán parte de esta edición, pero durante el segundo programa se espera que se sumen más integrantes. Y como había pasado con el primer grupo, en redes se filtró la lista de quiénes completarán la nómina final.

Pese a que Santiago Del Moro anticipó que no será una edición “VIP” ni de “La casa de los famosos”, y dejó en claro que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo verdaderamente importante es tener ganas de jugar, se espera que en esta segunda etapa ingresen más influencers.

Cuáles son los participantes que podrían ingresar en Gran Hermano este martes

  • Zunino y Nazareno: no trascendió mucha información de ellos, por lo que se estima que sean los que participaron del casting para esta temporada.

  • Kennys Palacios: es el estilista de las famosas, sobre todo íntimo amigo de Wanda Nara, y es participante del Bailando 2023.

  • Luana Fernandez: exparticipante de Combate.

  • Franco Poggio: pareja del influencer Lizardo Ponce, también allegado a la cantante argentina, Emilia Mernes.

  • Lola Tomaszeuski: reconocida tiktoker e influencer, participó de las convocatorias de la edición anterior de Gran Hermano, pero quedó afuera.

  • Cinzia Francischiello: oriunda de Venezuela, trabaja en DirecTV y los streams de DGO

  • Solange Abraham: exhermanita de la edición Gran Hermano 2011

  • Yanina Zilli: reconocida vedette en los 90', amiga de Moria Casán y existieron rumores de haber tenido un vínculo sentimentalmente con Diego Maradona y Luis Miguel.
