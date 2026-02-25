El Gobierno busca otro triunfo en el Senado: quiere ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y podría convertirse en ley este jueves, en una de las últimas sesiones de la Cámara alta antes de que termine el período de extraordinarias en el Congreso. Por + Seguir en







El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026. X @madorni

El gobierno de Javier Milei buscará que la Argentina se convierta en el primer país de la región en aprobar el acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea (UE) en la sesión que habrá este jueves en el Senado. El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y podría convertirse en ley en una de los últimos debates de la Cámara alta antes del fin del período de sesiones extraordinarias del Congreso.

Hasta el momento, Uruguay registra avances importantes en su proceso de ratificación (le dio media sanción este miércoles) y la Casa Rosada buscaría adelantarse en la apertura comercial. Por este motivo, La Libertad Avanza resolvió modificar el cronograma de trabajo y la discusión del entendimiento birregional tendrá prioridad sobre otros proyectos.

Acuerdo Mercosur UE Reuters Debido a esta reestructuración, el delicado tratamiento del Régimen Penal Juvenil pasará para el día viernes 27 junto con la acalorada Reforma Laboral. El oficialismo confía en el respaldo de los bloques del PRO y la UCR para sancionar ambas iniciativas, que regresaron desde la Cámara de Diputados con modificaciones técnicas que los senadores deberán convalidar.

El Gobierno ve con buenos ojos la aprobación definitiva del tratado, ya que considera que será un hito fundamental para la proyección internacional y la expansión del horizonte macroeconómico.

Los detalles del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea Los puntos clave de este entendimiento histórico firmado en la ciudad de Asunción fueron detallados por Cancillería en un comunicado. El documento oficial indica que la UE eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de u$s61.000 millones. "El Acuerdo abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones", explicaron los voceros oficiales.