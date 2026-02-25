26 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno busca otro triunfo en el Senado: quiere ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE

El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y podría convertirse en ley este jueves, en una de las últimas sesiones de la Cámara alta antes de que termine el período de extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026.

El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026.

El gobierno de Javier Milei buscará que la Argentina se convierta en el primer país de la región en aprobar el acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea (UE) en la sesión que habrá este jueves en el Senado. El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y podría convertirse en ley en una de los últimos debates de la Cámara alta antes del fin del período de sesiones extraordinarias del Congreso.

La apertura de sesiones expone la interna entre Milei y Villarruel: hay dudas por el protocolo

Hasta el momento, Uruguay registra avances importantes en su proceso de ratificación (le dio media sanción este miércoles) y la Casa Rosada buscaría adelantarse en la apertura comercial. Por este motivo, La Libertad Avanza resolvió modificar el cronograma de trabajo y la discusión del entendimiento birregional tendrá prioridad sobre otros proyectos.

El Gobierno ve con buenos ojos la aprobación definitiva del tratado, ya que considera que será un hito fundamental para la proyección internacional y la expansión del horizonte macroeconómico.

Los detalles del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los puntos clave de este entendimiento histórico firmado en la ciudad de Asunción fueron detallados por Cancillería en un comunicado. El documento oficial indica que la UE eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de u$s61.000 millones. "El Acuerdo abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones", explicaron los voceros oficiales.

Las proyecciones del Gobierno nacional estiman un crecimiento exportador del 76% durante los primeros cinco años de vigencia del tratado. Esto beneficiará, principalmente, a sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y los proyectos vinculados al litio o cobre. "Este crecimiento estará impulsado no sólo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía", destacaron.

De aprobarse, las exportaciones agroindustriales tendrían un crecimiento cercano al 15% (se destacan la carne, pesca y economías regionales), mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos.

Además, el acuerdo junto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) refuerza la previsibilidad para el ingreso de capitales extranjeros. Actualmente, Europa representa la principal fuente de inversión directa en la Argentina con un stock cercano a los u$s75.000 millones. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que esta integración resulta necesaria para atraer inversiones y generar puestos de trabajo genuinos.

