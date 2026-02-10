Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez La actriz rompió el silencio luego de ser acusada de "ladrona" y apuntó a un integrante del jurado como su cómplice. + Seguir en







El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado. Redes sociales

Después de quedar envuelta en un confuso y polémico episodio, la actriz Emilia Attias finalmente reveló por qué le robó la crema a su compañero de MasterChef Celebrity Miguel Ángel Rodríguez, quien, como resultado, no pudo terminar su torta arco iris y fue eliminado por su baja performance.

La mediática recibió duras críticas en las redes por su actitud desleal en el reality de Telefe, y llegaron a tratarla de "ladrona", pero ella argumentó que fue engañada. "La put... madre. Yo no fui, me la dio Betu", confesó ella.

Tras la fallida torta arco iris que presentó el protagonista de Los Roldán y Son amores, y que terminó derrumbándose ante la mirada de los chefs, los seguidores del ciclo de Telefe insultaron a Attias, sobre todo en Instagram: "Fue Emilia Attias", "Tremenda ladrona", "Y después dicen que el Turco es malo. ¿Y esta chorra?", "Qué mala compañera Emilia", "Echen a Emilia", "Expulsión ya", "Qué decepción Attias. ¡Tremenda serpiente!", opinaron.

Ante la versión de la influencer, sin que Damián Betular dijera nada al respecto, el actor dio por cerrada su participación en el certamen de cocina. "Quiero decirles gracias. Voy a estar agradecido siempre. Una maravilla este elenco, los que están y los que ya pasaron", dijo Rodríguez.