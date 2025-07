Preocupación por la salud de Leevon Kennedy: fue internada y pidió una cadena de oración

Como todo escaló demasiado lejos, indicó que en realidad era la hija de la hermana de Marilyn, quien también había tenido un romance con el expresidente de Estados Unidos. “La actriz es mi tía”, contó. Y agregó: “Tuve que contar la verdad cuando la hipocresía comenzó a ser muy grande. Quiero decir que Kennedy era íntimo amigo de mi abuelo”.

Leevon Kennedy Redes sociales

En una entrevista con Tomás Dente en 2021 explicó que “hubo un señor, que fue mi octavo esposo, un árabe que me molió a palos y que me llevaba de las narices, el que un día me dijo: ‘¿Por qué no decís que tu tía es tu madre?’. Yo ahí le dije que eso era una mentira y él me respondió que ‘valía todo’”.

“Se encuentra internada en una clínica de Palermo. En Bueno Aires, Argentina. Recen por ella. Gracias”, escribieron desde su cuenta de X. Pero, por el momento, no hay novedades.