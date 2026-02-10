IR A
IR A

Revelaron la causa de la muerte de Catherine O'Hara, la actriz de "Mi pobre angelito"

Tras conocerse el trágico deceso de una de las figuras de la película navideña por excelencia, se conocieron los detalles sobre su autopsia.

Se conoció la causa de la muerte de la actriz de Mi Pobre Angelito.

Se conoció la causa de la muerte de la actriz de Mi Pobre Angelito.

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.
Te puede interesar:

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Según consta en el certificado de defunción al que accedió el sitio TMZ, la actriz reconocida mundialmente por su papel en la producción cinematográfica junto a Maculay Culkin, murió a causa de una embolia pulmonar, desencadenada por una enfermedad preexistente: cáncer de recto.

El documento oficial también detalla que los restos de O’Hara fueron cremados y entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch.

Hasta el momento no se conocían precisiones sobre las causas de su muerte. Solo había trascendido que la actriz había sufrido un problema respiratorio durante la madrugada, por el cual fue trasladada de urgencia a un sanatorio. l.

En paralelo, se conoció que O’Hara padecía situs inversus, una condición congénita extremadamente poco frecuente en la que los órganos internos se encuentran dispuestos de manera invertida, como en una imagen espejo. En estos casos, el corazón puede ubicarse en el lado derecho del cuerpo, mientras que el hígado, el estómago y otros órganos aparecen en posiciones opuestas a las habituales.

Quién era Catherine O'Hara, la legendaria actriz de Mi Pobre Angelito

La actriz Catherine O’Hara, reconocida por su personaje de Kate McCallisteen, la mamá de Kevin en Mi pobre Angelito, falleció este viernes a los 71 años, según confirmó el medio TMZ y la revista People. Se desconocen las causas de su muerte. La artista desarrolló diversos papeles a lo largo de una carrera de cinco décadas y logró una exitosa trayectoria en Hollywood.

catherine o'hara2
La actriz es recordada por su interpretación en

La actriz es recordada por su interpretación en "Mi pobre angelito", uno de los más grandes clásicos del cine.

Participó de más de 100 producciones y se convirtió en un rostro conocido entre los famosos del cine mundial. En 2020 hizo el papel de Moira Rose en la serie de comedia Schitt’s Creek, por el que ganó un Premio Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, además de un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award. La canadiense también interpretó a Delia en Beetlejuice y en su reciente secuela.

Entre sus actividades, tenía previsto participar de un evento sobre la segunda temporada de The Studio en Los Ángeles, por la que estuvo nominada al premio que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que reconoce lo mejor del cine y la televisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cinta está basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell.

Se estrena Hamnet, con Paul Mescal como Shakespeare: ¿Vale la pena verla en cines?

Catherine OHara tenía una extraña enfermedad congénita que tan solo afecta a una cada diez mil personas.

Qué es el situs inversus, la extraña enfermedad congénita que tenía Catherine O'Hara

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 10 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 41 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 49 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora