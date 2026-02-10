Tras conocerse el trágico deceso de una de las figuras de la película navideña por excelencia, se conocieron los detalles sobre su autopsia.

Se conoció la causa de la muerte de la actriz de Mi Pobre Angelito.

El Departamento de Salud Pública del estado deCalifornia difundió los resultados de la autopsia de la actriz Catherine O’Hara, la famosa actriz de Mi Pobre Angelito fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años.

Según consta en el certificado de defunción al que accedió el sitio TMZ, la actriz reconocida mundialmente por su papel en la producción cinematográfica junto a Maculay Culkin, murió a causa de una embolia pulmonar, desencadenada por una enfermedad preexistente: cáncer de recto.

El documento oficial también detalla que los restos de O’Hara fueron cremados y entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch.

Hasta el momento no se conocían precisiones sobre las causas de su muerte. Solo había trascendido que la actriz había sufrido un problema respiratorio durante la madrugada , por el cual fue trasladada de urgencia a un sanatorio. l.

En paralelo, se conoció que O’Hara padecía situs inversus , una condición congénita extremadamente poco frecuente en la que los órganos internos se encuentran dispuestos de manera invertida, como en una imagen espejo. En estos casos, el corazón puede ubicarse en el lado derecho del cuerpo, mientras que el hígado, el estómago y otros órganos aparecen en posiciones opuestas a las habituales.

Quién era Catherine O'Hara, la legendaria actriz de Mi Pobre Angelito

La actriz Catherine O’Hara, reconocida por su personaje de Kate McCallisteen, la mamá de Kevin en Mi pobre Angelito, falleció este viernes a los 71 años, según confirmó el medio TMZ y la revista People. Se desconocen las causas de su muerte. La artista desarrolló diversos papeles a lo largo de una carrera de cinco décadas y logró una exitosa trayectoria en Hollywood.

catherine o'hara2 La actriz es recordada por su interpretación en "Mi pobre angelito", uno de los más grandes clásicos del cine.

Participó de más de 100 producciones y se convirtió en un rostro conocido entre los famosos del cine mundial. En 2020 hizo el papel de Moira Rose en la serie de comedia Schitt’s Creek, por el que ganó un Premio Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, además de un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award. La canadiense también interpretó a Delia en Beetlejuice y en su reciente secuela.

Entre sus actividades, tenía previsto participar de un evento sobre la segunda temporada de The Studio en Los Ángeles, por la que estuvo nominada al premio que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que reconoce lo mejor del cine y la televisión.