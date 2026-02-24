Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N Reconocida tiktoker de 25 años su nombre supo ser mencionado en ediciones anteriores para ingresar como reemplazante de los participantes, pero finalmente su oportunidad llegó en la Generación Dorada. + Seguir en







Danelik Star tiene más de 5k de seguidores en Tik Tok y más de 900 en Instagram

Gran Hermano abrió sus puertas y en esta edición especial, llamada Generación Dorada, contará con varias caras conocidas, no solo de la televisión sino también en el mundo de las rede sociales.

Entre actores, actrices, periodistas, futbolistas y exparticipantes, la edición 2026 también cuenta con la presencia de varios influencerse entre los que se destacan el nombre de una tiktoker que, desde el mismo anuncio de su ingreso, no dejó de generar repercusión: se trata de Danelik Galazan.

Conocida en las redes como Danilek Star, fue una de las tantas participantes que hicieron el casting presencial cuando se hizo la convocatoria en las puertas de Telefe en Martínez. En aquella oportunidad, la influencer trans habló ante los micrófonos de C5N, mientras esperaba su turno para ser vista por los productores del programa.

“Vengo de Tucumán. Vengo a aportar muchas cosas porque tengo un plus que ya soy conocida en las redes: hago tiktoks, música, canto, bailo… hago un poco de todo. Ya me nombraron en Gran Hermano muchas veces, así que siento que la casa me necesita”, se presentó en durante Argenzuela.

Danelik Star y su presentación en Gran Hermano, Generación Dorada Finalmente, Danelik Star fue la octava hermanita en ingresar en esta nueva edición, es oriunda de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, es creadora de contenidos con un perfil digital fuerte y una comunidad que la respalda: acumula más de 920 mil seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok.