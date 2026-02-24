IR A
Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Reconocida tiktoker de 25 años su nombre supo ser mencionado en ediciones anteriores para ingresar como reemplazante de los participantes, pero finalmente su oportunidad llegó en la Generación Dorada.

Danelik Star tiene más de 5k de seguidores en Tik Tok y más de 900 en Instagram

Gran Hermano abrió sus puertas y en esta edición especial, llamada Generación Dorada, contará con varias caras conocidas, no solo de la televisión sino también en el mundo de las rede sociales.

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.
Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

Conocida en las redes como Danilek Star, fue una de las tantas participantes que hicieron el casting presencial cuando se hizo la convocatoria en las puertas de Telefe en Martínez. En aquella oportunidad, la influencer trans habló ante los micrófonos de C5N, mientras esperaba su turno para ser vista por los productores del programa.

Vengo de Tucumán. Vengo a aportar muchas cosas porque tengo un plus que ya soy conocida en las redes: hago tiktoks, música, canto, bailo… hago un poco de todo. Ya me nombraron en Gran Hermano muchas veces, así que siento que la casa me necesita”, se presentó en durante Argenzuela.

Danelik Star y su presentación en Gran Hermano, Generación Dorada

Finalmente, Danelik Star fue la octava hermanita en ingresar en esta nueva edición, es oriunda de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, es creadora de contenidos con un perfil digital fuerte y una comunidad que la respalda: acumula más de 920 mil seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok.

“Vivo de las redes hace 5 años. Hago contenido de humor, me gusta hacer reír a la gente y ayudarla también en algunas situaciones incómodas. Cuando me enojan, me sale el que ‘m... mirás’”, se la escuchó decir durante la presentación en el programa que conduce Gran Hermano antes de ingresar y remató: “Lo que quiero es ganar y voy a dar pelea”.

En enero del 2024, el nombre de la tucumana surgió como posible reemplazo de Carla De Stefano, quien dejó un hueco en Gran Hermano 2023 tras pedir abandonar el juego. Además, Danelik supo ser conocida por una controversial historia con Federico “Manzana” Farías.

