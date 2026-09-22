Preocupación por la salud de un actor que está internado: fue un galán en una exitosa telenovela La sorpresiva internación de un querido artista encendió las alarmas tras difundirse imágenes desde el sanatorio. Agregar C5N en









El actor venezolano se encuentra internado.

Las alarmas en el mundo del espectáculo se encendieron en las últimas horas tras la difusión de un video de Carlos Mata grabado desde la habitación del centro de salud donde permanece internado. La reaparición del artista de 74 años generó un fuerte impacto entre sus seguidores, aunque fue el propio protagonista quien se encargó de llevar calma y explicar los motivos de su estadía en el sanatorio.

El artista venezolano, recordado en el país por encabezar el gran éxito televisivo Déjate Querer junto a la actriz Catherine Fulop, atraviesa un proceso médico tras pasar por el quirófano. Con el objetivo de frenar los rumores, la figura de las telenovelas brindó precisiones sobre su situación actual: “La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre, pero todo va en rumbo a una pronta recuperación”, aclaró.

A pesar de llevar varios días alejado de la luz pública para enfocarse de lleno en la rehabilitación de su espalda, el galán utilizó sus canales oficiales para transmitir serenidad al público. Acompañado por un mensaje directo hacia sus fanáticos de toda la vida, la figura del espectáculo reafirmó su compromiso con el proceso médico para retomar su rutina en el corto plazo.

El emblemático actor concluyó su actualización virtual agradeciendo el constante cariño recibido durante esta etapa: “Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”.

Qué dijo Carlos Mata sobre su salud Tras el revuelo generado por las versiones que daban cuenta de un delicado cuadro clínico, el reconocido galán venezolano rompió el silencio a través de sus plataformas digitales para llevar tranquilidad a sus seguidores. Antes de ingresar al quirófano por una intervención en la columna vertebral, Carlos Mata salió al cruce de los rumores falsos sobre su vida y lanzó un fuerte aviso: “No caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos”, desmintiendo de manera categórica las especulaciones.

El intérprete, recordado en la Argentina por su inolvidable protagónico junto a Catherine Fulop, venía preparando a su público respecto a las complicaciones físicas que lo obligaron a someterse al procedimiento. Tiempo antes de ingresar a la clínica, el artista de 74 años había detallado la gravedad de la lesión que padecía en la zona cervical, explicando sin rodeos que prácticamente “no tenía discos” en esa área del cuerpo. De esta manera, la icónica figura de la pantalla chica buscó desactivar la ola de desinformación que circuló en las plataformas virtuales horas antes de su paso por el sanatorio. Enfocado de lleno en su proceso de rehabilitación, el actor sigue compartiendo actualizaciones con la masa de fanáticos que sigue de cerca cada novedad sobre su estado general.