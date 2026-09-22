22 de septiembre de 2026 Inicio
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Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que se metieron al mar durante una alerta naranja

Prefectura Naval desplegó un gran operativo para poder dar con el paradero de dos hombres que ingresaron al mar el lunes por la mañana y fueron sorprendidos por el temporal. Según las autoridades lograron comunicarse al advertir que no podían regresar a la costa.

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Imagen ilustrativa de archivo. 

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Prefectura Naval desplegó un gran operativo para buscar a dos kayakistas que se metieron al mar durante una alerta naranja en Santa Teresita. El temporal que afectó la costa generó una importante crecida que provocó destrozos en varias ciudades.

La Policía allanó el domicilio y encontró la cámara transmitiendo.
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Según informaron las autoridades, los dos hombres ingresaron al mar cerca de las 10 de la mañana del lunes. Uno de ellos logró comunicarse con Prefectura Naval para alertar que no podían regresar a la costa.

Flyer compartido en redes para poder dar información sobre los dos hombres desaparecidos.

Flyer compartido en redes para poder dar información sobre los dos hombres desaparecidos.

Además, en redes circula un video, donde un vecino desde la costa habría supuestamente grabado un video del mar dónde se los ve a ambos hombres de fondo, pero todavía no se confirmó si se trataban de ellos o no, uno de los kayak era de color verde y otro turquesa de modelo Karku y Escualo.

Durante la jornada del lunes las condiciones climáticas fueron muy adversas por las ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora y una alerta amarilla.

Según información de La Nación, uno de los kayakistas se llama Oscar Barbero y el otro nombre todavía no trascendió a la prensa local. Prefectura desplegó un operativo con motos de agua y una avioneta que recorre la zona donde desaparecieron mar adentro.

Quiénes son los dos kayakistas desaparecidos en el mar en Santa Teresita

La Prefectura Naval trabaja contrarreloj en un amplio operativo de búsqueda para localizar a dos kayakistas que ingresaron al mar en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa. El rastrillaje se realiza en condiciones adversas, con lloviznas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Los kayakistas son dos hombres, de 43 y 64 y años, que ingresaron al océano Atlántico la mañana del lunes: uno de ellos llevaba un kayak Karku de color verde, y el otro con una embarcación Escualo color turquesa.

Los hombres entraron al agua alrededor de las 10 y minutos después lograron comunicarse con Prefectura para alertar que no podían volver a la costa.

Tras el aviso, una moto de agua partió a la búsqueda, pero no logró localizarlos, aunque la Policía halló una camioneta estacionada en la que los hombres se trasladaron.

Mientras, se investiga una nueva pista: un video grabado por un vecino que mostraría a los kayakistas desparecidos en el momento en el que se adentran en el mar.

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