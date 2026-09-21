Bombazo: una figura de la TV tendrá un nuevo programa de entrenamiento en Telefe

Marley rompió el silencio y confirmó su regreso a la pantalla de Telefe . El reconocido presentador de televisión despejó definitivamente las dudas sobre su futuro laboral más inmediato. De esta manera, la figura televisiva se prepara para encarar un nuevo e ilusionante desafío.

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Durante una entrevista reciente, el histórico presentador televisivo detalló sus próximos pasos en la señal. En medio de la expectativa generada, aseguró con total firmeza: "Haré un programa de juegos diario" . Así, dejó en claro cuál será el rumbo exacto de su flamante proyecto.

Sobre la dinámica de esta inminente y esperada apuesta, el animador adelantó los primeros detalles. Con gran entusiasmo sobre la nueva producción, explicó: "Me imagino que se grabará y será todas las noches" . Esta confirmación generó un fuerte impacto entre sus fieles seguidores.

Asimismo, no esquivó la polémica sobre su actualidad en la plataforma de streaming Luzu TV . Al respecto, el comunicador reveló su situación contractual y sentenció: "Yo sigo en contrato con Luzu, así que hay que definir qué voy a hacer" . Con estas palabras, blanqueó su verdadero vínculo.

Finalmente, dejando abierta la posibilidad de un inminente retorno, concluyó: "Pero cuando ellos tengan ganas, volveré" .

Qué dijo Marley ante los dichos de Santiago del Moro

Abordado por el programa LAM, el presentador rompió el silencio tras las recientes acusaciones en su contra de Santiago del Moro, quien dijo que "había tirado mierda". Con total tranquilidad frente a las cámaras de televisión, afirmó categóricamente: "Yo tengo cero drama". Así, intentó minimizar el mediático conflicto originado sorpresivamente por su colega de canal.

Con un tono sumamente relajado, evitó cualquier tipo de agresión hacia el animador de Gran Hermano. Alejandro Wiebe, el nombre de nacimiento de Marley, fue tajante sobre los rumores y expresó: "Yo... la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada". De esta forma, negó rotundamente haber iniciado este inesperado enfrentamiento mediático.

Asimismo, el animador aprovechó el espacio para remarcar que siempre mantuvo una relación sumamente cordial. Recordó el reciente encuentro en los premios Martín Fierro, donde aseguró haberse saludado amablemente. Este gesto contrastó abiertamente con las crecientes versiones de una profunda enemistad entre ambos conductores.

En otro tramo clave de la extensa entrevista, dejó una sutil pero firme crítica televisiva. Apuntando a la reciente edición del reality de convivencia, opinó: "A mí me parece que Gran Hermano es el encierro y que no se tienen que comunicar todos los días con el piso". Su mirada profesional generó rápida repercusión.

Finalmente, para justificar su visión sobre el popular formato, el histórico conductor profundizó en su riguroso análisis técnico. Con absoluta contundencia respecto al aislamiento de los participantes, sentenció: "Tienen que no saber lo que está pasando en el estudio". Con esta declaración, marcó claras e insalvables diferencias de estilo.