Tini Stoessel dio detalles de su boda con Rodrigo De Paul en pleno concierto: qué dijo Un imprevisto ida y vuelta sobre el escenario encendió a los miles de espectadores que seguían de cerca el recital de la cantante. Agregar C5N en









La cantante tuvo un concierto en el que dio precisiones sobre la boda. Instagram: rodridepaul

En el marco de su gira internacional FUTTTURA, Tini Stoessel volvió a adueñarse de los escenarios de la región y desembarcó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para reencontrarse con su público. Durante el desarrollo del espectáculo, la intérprete protagonizó un pasaje de muchísima cercanía al interactuar de manera directa con la multitud que colmó el recinto, haciendo una referencia explícita a su inminente casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

La escena que terminó de encender a los fanáticos ocurrió cuando la estrella pop decidió frenar el ritmo del recital para levantar uno de los afiches que sostenían en la marea del campo. Al tomar contacto con la dedicatoria, la artista se sinceró con los presentes ante el paso de los años: “Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, lanzó entre aplausos, rematando con un cómplice “Será muy pronto” que desató el delirio generalizado.

Instagram @tinistoessel El imprevisto ida y vuelta quedó grabado en las cámaras de los celulares de la gente y tardó muy pocos minutos en convertirse en un fenómeno viral dentro del mundo digital. No es la primera oportunidad en la que la joven estrella utiliza sus conciertos para enviar guiños sobre su futuro familiar; días atrás, durante su escala en El Salvador, también había dejado pistas sobre el compromiso tras subir postales de su viaje en las redes sociales.

A través de sus perfiles oficiales, la artista continuó compartiendo postales de su gira por Centroamérica, agradeciendo el afecto de sus seguidores tras cada fecha confirmada. De esta forma, la noticia de su casamiento para antes del cierre del año volvió a copar las discusiones de la farándula nacional, reconfirmando la firme decisión de dar el paso junto al volante de la Selección Argentina.

Revelaron los patrimonios de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul El cruce de datos financieros entre la estrella de la música y el futbolista de la Selección Argentina volvió a sacudir el ambiente del espectáculo tras las revelaciones vertidas en el ciclo LAM. Los detalles salieron a la luz a partir de las sospechas vertidas por Alejandro Stoessel, quien insinuó que el deportista intentaba sacar ventaja de las arcas de su hija. Frente a este panorama, las cifras expuestas al aire buscaron echar luz sobre la holgada realidad económica que maneja de forma independiente la figura del Inter Miami.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Durante la emisión del programa de América, la periodista Pilar Smith fue la encargada de desglosar las abultadas cuentas que maneja el volante central en la liga estadounidense. La comunicadora precisó sin rodeos el monto del contrato y el saldo acumulado por ambas partes en sus respectivas carreras: "Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami. Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico", sentenció al aire para dimensionar la escala del capital en juego. La difusión de estos números sirvió para desactivar las especulaciones sobre un supuesto interés financiero por parte del jugador, quien cuenta con ingresos asegurados a largo plazo. Por su parte, la cantante atraviesa uno de los momentos más prósperos de su trayectoria, con conciertos agotados a nivel internacional y lucrativos negocios personales. De esta manera, el informe dejó en claro que ambas figuras ostentan una solvencia financiera absoluta, producto de sus años de éxito en sus campos profesionales.