Preocupación por la salud de Roberto Pettinato: debió suspender un show en España y habló desde la cama “Cuando pasa esto, nada sirve”, expresó el músico en un video subido a sus redes donde pidió disculpas por no actuar en Málaga. El ex Sumo canceló su espectáculo en La Cochera Cabaret por un cuadro respiratorio y desató la preocupación entre sus fans. Agregar C5N en









Roberto Pettinato pidió disculpas tras suspender su show en España por motivos de salud.

El músico y conductor de 70 años Roberto Pettinato debía presentarse el sábado 3 de octubre en La Cochera Cabaret de Málaga con su unipersonal Gracias x todo, pero canceló por problemas de voz y tos persistente. Desde la cama grabó un video para sus fans donde pidió disculpas al público y prometió un show especial el próximo año.

El ex Sumo canceló su espectáculo en España y causó preocupación entre sus seguidores al subir un video donde se lo ve desmejorado, con poca fuerza y la voz ronca. "Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga. Se terminó y no puedo, este es todo el volumen que tengo de voz, y estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve", explicó el músico y humorista.

"Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño. Gracias y un abrazo enorme a todos, nos vamos a ver pronto, hay demasiados climas en este país", concluyó un Roberto Pettinato casi sin voz desde la cama del hotel.

Por su parte, la sala La Cochera Cabaret informó que el show de Roberto Pettinato previsto para el 3 de octubre fue cancelado por motivos de salud del artista. Las entradas serán reintegradas en un plazo máximo de siete días, sin necesidad de trámite por parte del público. En el comunicado, el espacio lamentó las molestias y expresó sus deseos de pronta recuperación para el músico.

Declararon inimputable al fanático de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato El fiscal Federico Taramelli afirmó que el hombre, conocido como Hernán Bloquero, no entiende "la criminalidad de sus actos". Además, ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.