Declararon inimputable al fanático de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato

El fiscal Federico Taramelli afirmó que el hombre, conocido como Hernán Bloquero, no entiende "la criminalidad de sus actos". Además, ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.

El fiscal Federico Taramelli declaró como inimputable al hombre conocido como Hernán Bloquero , quien fue denunciado por supuestas amenazas al conductor Homero Pettinato. Además, resolvió que sea internado en un neuropsiquiátrico mientras continúa la investigación.

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El periodista Leo García informó en El Diario , por C5N , la resolución en el marco de la investigación y los avances tras la denuncia: "Claudio Hernán Di Carlo fue a la Fiscalía porque lo presentó la Policía de la Ciudad y lo llevaron después de una entrevista se dieron cuenta de que es inimputable. Había llegado un informe a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Justicia de Junín, que ya les notificaba que esta persona tenía una pensión por incapacidad y un curador en Junín".

En tal sentido, señaló que fue trasladado a un neuropsiquiátrico. "Se dieron cuenta de que no hay posibilidad de que comprendiese lo que había hecho y ordenaron nuevamente el traslado a Junín, que terminó en una internación. Estará internado mientras se evalúa y se chequea su salud mental" , expresó.

El episodio ocurrió en la puerta del canal de streaming Olga, en pleno programa en vivo. Según el registro de las cámaras de seguridad, el Di Carlo permaneció 10 minutos frente al ventanal del estudio antes de realizar ademanes intimidatorios hacia el presentador.

Pettinato relató la conmoción que sufrió al percatarse de la presencia del sujeto en su ámbito de trabajo. "Yo lo tenía mucho de cara. Y cuando lo vi hoy, se me heló la sangre. Está el video de él cuando me amenaza y estuvo diez minutos parado esperando a que yo lo mirara", declaró el conductor.

Ante esto, la cuenta somoschisme mostró un segundo momento, que es cuando Pettinato se da cuenta de la situación, y fue viral. El conductor se sorprendió y se puso incómodo, pero continuó el programa. Después contó lo sucedido y la cuenta oficial de Olga mostró el momento.

"Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", recordó la víctima sobre el instante de la agresión.

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

Sofía Gonet denunció formalmente a Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, por el acoso que, según su relato, sufrió durante una década y la Justicia dispuso medidas de protección para la influencer. La presentación fue realizada en la comisaría 14B y derivó en la entrega de un botón antipánico y una restricción de acercamiento.

La información de fuentes policiales fue publicada por Infobae, luego de que Di Carlo apareciera frente al estudio de Olga durante una emisión en vivo y realizara un gesto intimidatorio hacia Homero Pettinato, episodio que motivó una denuncia del conductor y la intervención de la Justicia porteña, que también dispuso medidas de seguridad para él.

En el caso de Pettinato, además del botón antipánico, se estableció una custodia policial fija en su domicilio y un móvil para acompañarlo durante sus traslados al estudio. La causa por amenazas simples está a cargo del fiscal Federico Taramelli y el acusado fue citado a indagatoria para este viernes 25 de septiembre.