Premios Oscar 2026: cómo se lucieron las celebridades en la alfombra roja Actrices y actores eligieron sus mejores looks para ser premiados o acompañar a sus colegas nominados. Los colores favoritos fueron blanco y negro, con escasas excepciones. + Seguir en







Elle Fanning, Jacob Elordi y Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters

La 98° entrega de las estatuillas de los premios Oscar tuvo su característica alfombra roja para preparar al público para una larga premiación. Se lucieron las celebridades nominadas y sus acompañantes.

El conductor designado es Conan O’Brien, quien lidera la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La jornada está marcada por la presencia de figuras clave como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Anne Hathaway.

Los colores más elegidos para los looks elegantes fueron negro y blanco, con escasas excepciones en rojo, verde, lila y fucsia. La mayoría de los actores y actrices eligió jugar a lo seguro y, como mucho, apostar al brillo.

A diferencia de las premiaciones de los dos primeros meses del año, ninguna figura eligió criticar a ICE o al gobierno de Donald Trump con pines de "ICE OUT" o "BE GOOD". La excepción fue Alice Carvalho, actriz del film brasileño nominado a Mejor película internacional, El agente secreto, quien llevó un pin de América Invertida, obra de Joaquín Torres García, que ubica a Sudamérica como Norte.

Alice Carvalho El agente secreto Alice Carvalho en la alfombra roja de los Oscar 2026. Actúa en el film brasileño "El agente secreto", nominada a Mejor película internacional. Uno por uno, los looks de las celebridades para los Oscar 2026 Leonardo Di Caprio Leonardo Di Caprio en la alfombra roja de los Oscar 2026. Está nominado a Mejor actor protagonista por "Una batalla tras otra". Reuters Demi Moore Demi Moore en la alfombra roja de los Oscar 2026. Protagonizó "La sustancia" (2024). Reuters Timothée Chalamet Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026. Está nominado para Mejor actor protagonista por "Marty Supremo". Reuters Kieran Culkin Kieran Culkin en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters Nicole Kidman Nicole Kidman en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters Robert Downey Jr y Susan Downey Robert Downey Jr y Susan Downey en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters Zoe Saldaña Zoe Zaldaña interpreta a Neytiri en Avatar: Fuego y Cenizas, nominada a Mejor diseño de vestuario y Mejores efectos visuales. Chase Infiniti Chase Infiniti en la alfombra roja de los Oscar 2026. Interpreta a Willa Ferguson/Charlene Calhoun en "Una batalla tras otra", que cuenta con 13 nominaciones. Reuters Elle Fanning Elle Fanning en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominada a Mejor actriz de reparto por "Valor sentimental". Reuters Jacob Elordi Jacob Elordi en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominado a Mejor actor de reparto por "Frankenstein". Emma Stone Emma Stone en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominada a Mejor actriz protagonista por "Bugonia". Reuters Michael B. Jordan Michael B. Jordan en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominado a Mejor actor protagonista por "Pecadores". Reuters Anne Hathaway Anne Hathaway en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters Anna Wintour Anna Wintour en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters Arden Cho Arden Cho en la alfombra roja de los Oscar 2026. Es la voz de Rumi en "Las guerreras K-POP", que ganó la estatuilla por Mejor película animada. Reuters Pedro Pascal Pedro Pascal en la alfombra roja de los Oscar 2026. Reuters