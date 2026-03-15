Premios Oscar 2026: cómo se lucieron las celebridades en la alfombra roja

Elle Fanning, Jacob Elordi y Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026.
Reuters
La 98° entrega de las estatuillas de los premios Oscar tuvo su característica alfombra roja para preparar al público para una larga premiación. Se lucieron las celebridades nominadas y sus acompañantes.
El conductor designado es Conan O’Brien, quien lidera la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La jornada está marcada por la presencia de figuras clave como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Anne Hathaway.
Los colores más elegidos para los looks elegantes fueron negro y blanco, con escasas excepciones en rojo, verde, lila y fucsia. La mayoría de los actores y actrices eligió jugar a lo seguro y, como mucho, apostar al brillo.
A diferencia de las premiaciones de los dos primeros meses del año, ninguna figura eligió criticar a ICE o al gobierno de Donald Trump con pines de "ICE OUT" o "BE GOOD". La excepción fue Alice Carvalho, actriz del film brasileño nominado a Mejor película internacional, El agente secreto, quien llevó un pin de América Invertida, obra de Joaquín Torres García, que ubica a Sudamérica como Norte.
Uno por uno, los looks de las celebridades para los Oscar 2026