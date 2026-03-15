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Premios Oscar 2026: cómo se lucieron las celebridades en la alfombra roja

Actrices y actores eligieron sus mejores looks para ser premiados o acompañar a sus colegas nominados. Los colores favoritos fueron blanco y negro, con escasas excepciones.

Elle Fanning

Elle Fanning, Jacob Elordi y Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Reuters

La 98° entrega de las estatuillas de los premios Oscar tuvo su característica alfombra roja para preparar al público para una larga premiación. Se lucieron las celebridades nominadas y sus acompañantes.

Leonardo Di Caprio en Una batalla tras otra
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El conductor designado es Conan O’Brien, quien lidera la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La jornada está marcada por la presencia de figuras clave como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Anne Hathaway.

Los colores más elegidos para los looks elegantes fueron negro y blanco, con escasas excepciones en rojo, verde, lila y fucsia. La mayoría de los actores y actrices eligió jugar a lo seguro y, como mucho, apostar al brillo.

A diferencia de las premiaciones de los dos primeros meses del año, ninguna figura eligió criticar a ICE o al gobierno de Donald Trump con pines de "ICE OUT" o "BE GOOD". La excepción fue Alice Carvalho, actriz del film brasileño nominado a Mejor película internacional, El agente secreto, quien llevó un pin de América Invertida, obra de Joaquín Torres García, que ubica a Sudamérica como Norte.

Alice Carvalho El agente secreto
Alice Carvalho en la alfombra roja de los Oscar 2026. Actúa en el film brasileño

Alice Carvalho en la alfombra roja de los Oscar 2026. Actúa en el film brasileño "El agente secreto", nominada a Mejor película internacional.

Uno por uno, los looks de las celebridades para los Oscar 2026

Leonardo Di Caprio
Leonardo Di Caprio en la alfombra roja de los Oscar 2026. Está nominado a Mejor actor protagonista por

Leonardo Di Caprio en la alfombra roja de los Oscar 2026. Está nominado a Mejor actor protagonista por "Una batalla tras otra".

Demi Moore
Demi Moore en la alfombra roja de los Oscar 2026. Protagonizó

Demi Moore en la alfombra roja de los Oscar 2026. Protagonizó "La sustancia" (2024).

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026. Está nominado para Mejor actor protagonista por

Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026. Está nominado para Mejor actor protagonista por "Marty Supremo".

Kieran Culkin
Kieran Culkin en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Kieran Culkin en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Nicole Kidman
Nicole Kidman en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Nicole Kidman en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Robert Downey Jr y Susan Downey
Robert Downey Jr y Susan Downey en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Robert Downey Jr y Susan Downey en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Zoe Saldaña
Zoe Zaldaña interpreta a Neytiri en Avatar: Fuego y Cenizas, nominada a Mejor diseño de vestuario y Mejores efectos visuales.

Zoe Zaldaña interpreta a Neytiri en Avatar: Fuego y Cenizas, nominada a Mejor diseño de vestuario y Mejores efectos visuales.

Chase Infiniti
Chase Infiniti en la alfombra roja de los Oscar 2026. Interpreta a Willa Ferguson/Charlene Calhoun en

Chase Infiniti en la alfombra roja de los Oscar 2026. Interpreta a Willa Ferguson/Charlene Calhoun en "Una batalla tras otra", que cuenta con 13 nominaciones.

Elle Fanning
Elle Fanning en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominada a Mejor actriz de reparto por

Elle Fanning en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominada a Mejor actriz de reparto por "Valor sentimental".

Jacob Elordi
Jacob Elordi en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominado a Mejor actor de reparto por

Jacob Elordi en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominado a Mejor actor de reparto por "Frankenstein".

Emma Stone
Emma Stone en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominada a Mejor actriz protagonista por

Emma Stone en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominada a Mejor actriz protagonista por "Bugonia".

Michael B. Jordan
Michael B. Jordan en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominado a Mejor actor protagonista por

Michael B. Jordan en la alfombra roja de los Oscar 2026. Nominado a Mejor actor protagonista por "Pecadores".

Anne Hathaway
Anne Hathaway en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Anne Hathaway en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Anna Wintour
Anna Wintour en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Anna Wintour en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Arden Cho
Arden Cho en la alfombra roja de los Oscar 2026. Es la voz de Rumi en

Arden Cho en la alfombra roja de los Oscar 2026. Es la voz de Rumi en "Las guerreras K-POP", que ganó la estatuilla por Mejor película animada.

Pedro Pascal
Pedro Pascal en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Pedro Pascal en la alfombra roja de los Oscar 2026.

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