Se entregan los Premios Oscars 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estará a cargo de la conducción el reconocido comediante Conan O'Brien.

La ceremonia de los Premios Oscar se transmitirá por distintas plataformas el domingo 15 de marzo.

A medida que se acerca el fin de semana, crece la expectativa por la celebración que tendrá lugar este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Este emblemático lugar se vestirá de gala para recibir a las máximas figuras de Hollywood en la 98.ª edición de los Premios Oscar .

Esta famosa película con Jackie Chan fue furor en los 90 y ahora llegó a Netflix: cómo se llama

Tras un año cinematográfico marcado por grandes producciones y récords de nominaciones, la ceremonia conducida por el carismático Conan O'Brien promete ser una fiesta absoluta, con figuras de renombre y títulos que resonaron en los estrenos del último año.

La transmisión se podrá seguir en vivo desde distintas plataformas en Argentina. Existen múltiples opciones que se adaptan a todas las preferencias, permitiendo seguir minuto a minuto desde el desfile por la alfombra roja hasta el anuncio de la Mejor Película de la temporada.

La previa oficial, donde la moda y las primeras entrevistas son protagonistas, es el plato fuerte antes de la entrega. En Argentina, el despliegue comenzará temprano para los fanáticos.

La cobertura de la alfombra roja iniciará a las 19 horas . Como es tradición, la señal de E! Entertainment Television ofrecerá su clásico "Live from the Red Carpet" con el análisis detallado de cada look. Por su parte, TNT también contará con una previa especial desde el lugar de los hechos con enviados especiales.

La plataforma HBO Max comenzará su transmisión en vivo de la red carpet también a las 19 permitiendo ver la llegada de los protagonistas desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Cómo ver en vivo la ceremonia principal de los Premios Oscar 2026

Oscars

La gala de premiación, donde se entregarán las estatuillas doradas, tiene su inicio programado para las 21, hora de Argentina. Para seguir el evento conducido por Conan O'Brien, existen diferentes alternativas.

TNT contará con la transmisión en español con doblaje simultáneo, mientras que en TNT Series se podrá seguir en su idioma original, ya que emitirá la ceremonia íntegramente en inglés y sin cortes. En cuanto a streaming, HBO Max es la opción más completa para ver los Oscar 2026 por internet. La plataforma transmitirá el evento en vivo para todos sus suscriptores en alta definición.

Los canales oficiales de la Academia en YouTube y TikTok ofrecerán contenido complementario, cámaras detrás de escena y reacciones de los ganadores al bajar del escenario.