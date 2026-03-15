IR A
IR A

Se entregan los Premios Oscars 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estará a cargo de la conducción el reconocido comediante Conan O'Brien.

La ceremonia de los Premios Oscar se transmitirá por distintas plataformas el domingo 15 de marzo. 

La ceremonia de los Premios Oscar se transmitirá por distintas plataformas el domingo 15 de marzo. 

The Academy
  • La 98.ª edición de los Oscar se realizará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O'Brien.
  • La cobertura del desfile de las estrellas comenzará a las 19 (hora argentina) por E!, TNT y Max.
  • La entrega de estatuillas iniciará puntualmente a las 21 horas y se podrá seguir por la señal de TNT.
  • La plataforma Max emitirá el evento en vivo, y habrá contenido complementario en los canales de YouTube y TikTok de la Academia.

A medida que se acerca el fin de semana, crece la expectativa por la celebración que tendrá lugar este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Este emblemático lugar se vestirá de gala para recibir a las máximas figuras de Hollywood en la 98.ª edición de los Premios Oscar.

Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix
Te puede interesar:

Esta famosa película con Jackie Chan fue furor en los 90 y ahora llegó a Netflix: cómo se llama

Tras un año cinematográfico marcado por grandes producciones y récords de nominaciones, la ceremonia conducida por el carismático Conan O'Brien promete ser una fiesta absoluta, con figuras de renombre y títulos que resonaron en los estrenos del último año.

Oscars 2026

La transmisión se podrá seguir en vivo desde distintas plataformas en Argentina. Existen múltiples opciones que se adaptan a todas las preferencias, permitiendo seguir minuto a minuto desde el desfile por la alfombra roja hasta el anuncio de la Mejor Película de la temporada.

Alfombra roja de los Oscar 2026: horario y cómo ver la cobertura

La previa oficial, donde la moda y las primeras entrevistas son protagonistas, es el plato fuerte antes de la entrega. En Argentina, el despliegue comenzará temprano para los fanáticos.

La cobertura de la alfombra roja iniciará a las 19 horas. Como es tradición, la señal de E! Entertainment Television ofrecerá su clásico "Live from the Red Carpet" con el análisis detallado de cada look. Por su parte, TNT también contará con una previa especial desde el lugar de los hechos con enviados especiales.

La plataforma HBO Max comenzará su transmisión en vivo de la red carpet también a las 19 permitiendo ver la llegada de los protagonistas desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Cómo ver en vivo la ceremonia principal de los Premios Oscar 2026

Oscars

La gala de premiación, donde se entregarán las estatuillas doradas, tiene su inicio programado para las 21, hora de Argentina. Para seguir el evento conducido por Conan O'Brien, existen diferentes alternativas.

TNT contará con la transmisión en español con doblaje simultáneo, mientras que en TNT Series se podrá seguir en su idioma original, ya que emitirá la ceremonia íntegramente en inglés y sin cortes. En cuanto a streaming, HBO Max es la opción más completa para ver los Oscar 2026 por internet. La plataforma transmitirá el evento en vivo para todos sus suscriptores en alta definición.

Los canales oficiales de la Academia en YouTube y TikTok ofrecerán contenido complementario, cámaras detrás de escena y reacciones de los ganadores al bajar del escenario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El estreno que ya está en Netflix con toda su polémica.
play

Esta secuela de un famoso personaje no fue bien recibida en los cines y ahora llegó a Netflix: ¿qué película es?

La película se presenta como una historia genuinamente cruzada entre dos culturas.
play

Este drama romántico coreano llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: ¿qué particularidad tiene?

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix
play

Esta película sorprendió a todo el mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: cómo se llama

Creo que el cine necesita una industria robusta, sentenció el reconocido productor.

Axel Kuschevatzky, sobre la situación del cine argentino: "Me duele como espectador y como cineasta"

Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano.
play

Cuál es la trama de Un jefe en pañales, la película que volvió a las tendencias de Netflix y es perfecta para ver en familia

La actriz abrió el debate sobre la libertad creativa sin importar el género.
play

"El feminismo se distorsionó": la contundente reflexión de Sofía Gala

últimas noticias

Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio. 

Las más destacadas: cuáles son las heroínas más poderosas que vimos en el cine de Marvel

Hace 8 minutos
Chacho Coudet vuelve al Monumental, esta vez, como entenador de River

River va por su primer triunfo de local con Coudet al mando ante Sarmiento

Hace 20 minutos
Ralf Rangnick decidió sumar a dos jóvenes promesas para reforzar a Austria.

La novedad a meses del Mundial que descolocó a Lionel Scaloni: ¿alarmas en la Selección argentina?

Hace 34 minutos
play

Mientras en Tucumán bajó el agua y las familias vuelven a sus casas, las inundaciones se trasladan a Santiago del Estero

Hace 46 minutos
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con perseguir y asesinar a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y asesinar" a Netanyahu

Hace 52 minutos