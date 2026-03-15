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Oscar 2026, en vivo: "Las guerreras K-POP" ganó la estatuilla a mejor película animada

Se trata de la 98° ceremonia de los premios más famosos del cine. La entrega de las estatuillas tiene lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Una por una, la lista completa de las nominaciones.

Las guerreras K-POP

Las guerreras K-POP

Oscar 2026

Oscar 2026

La 98° edición de los premios Oscar se realiza este domingo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos, con la conducción del comediante Conan O’Brien, por segundo año consecutivo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregará estatuillas para 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

Creo que el cine necesita una industria robusta, sentenció el reconocido productor.
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Para Mejor película internacional Belén, dirigida por Dolores Fonzi, quedó en el camino, pero la brasileña El agente secreto de Kleber Mendonça sigue en carrera como la única latinoamericana de la terna. Sin embargo, la favorita es la noruega Valor sentimental de Joachim Trier con otras ocho nominaciones.

Pecadores encabeza el listado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor actor de reparto.

Frankenstein y Marty Supremo alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.

Una por una, las categorías de los Oscar 2026 con sus nominaciones

En negrita, está resaltado el ganador de cada categoría.

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Amy Madigan Getty
Amy Madigan en la alfombra roja de los Oscar 2026

Amy Madigan en la alfombra roja de los Oscar 2026

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters
Embed - The Girl Who Cried Pearls | OFFICIAL TRAILER

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas por Deborah L. Scott
  • Frankenstein por Kate Hawley
  • Hamnet por Malgosia Turzanska
  • Marty Supremo por Miyako Bellizzi
  • Pecadores por Ruth E. Carter

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2
Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto (Brasil)
  • Fue solo un accidente (Irán, pero la presenta Francia)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat (España)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores
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