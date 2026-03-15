Oscar 2026, en vivo: "Las guerreras K-POP" ganó la estatuilla a mejor película animada Se trata de la 98° ceremonia de los premios más famosos del cine. La entrega de las estatuillas tiene lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Una por una, la lista completa de las nominaciones. + Seguir en







Las guerreras K-POP Oscar 2026

La 98° edición de los premios Oscar se realiza este domingo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos, con la conducción del comediante Conan O’Brien, por segundo año consecutivo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregará estatuillas para 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

Para Mejor película internacional Belén, dirigida por Dolores Fonzi, quedó en el camino, pero la brasileña El agente secreto de Kleber Mendonça sigue en carrera como la única latinoamericana de la terna. Sin embargo, la favorita es la noruega Valor sentimental de Joachim Trier con otras ocho nominaciones.

Pecadores encabeza el listado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor actor de reparto.

Frankenstein y Marty Supremo alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.

Una por una, las categorías de los Oscar 2026 con sus nominaciones En negrita, está resaltado el ganador de cada categoría.

Mejor Película Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes Mejor Dirección Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores Mejor Actor Protagonista Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto Mejor Actriz Protagonista Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia Mejor Actor de Reparto Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra Amy Madigan Getty Amy Madigan en la alfombra roja de los Oscar 2026 Getty Mejor Guion Adaptado Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes Mejor Guion Original Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores Mejor Cortometraje Animado Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters Embed - The Girl Who Cried Pearls | OFFICIAL TRAILER Mejor Diseño de Vestuario Avatar: Fuego y cenizas por Deborah L. Scott

Frankenstein por Kate Hawley

Hamnet por Malgosia Turzanska

Marty Supremo por Miyako Bellizzi

Pecadores por Ruth E. Carter Mejor Dirección de Casting Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores Mejor Cortometraje de Ficción Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva Mejor Maquillaje y Peinado Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho Mejor Banda Sonora Original Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores Mejor Película Animada Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2 Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix Mejor Fotografía Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes Mejor Largometraje Documental Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta Mejor Cortometraje Documental All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness Mejor Montaje F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores Mejor Película Internacional El agente secreto (Brasil)

Fue solo un accidente (Irán, pero la presenta Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez) Mejor Canción Original “Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes Mejor Diseño de Producción Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores Mejor Sonido F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat Mejores Efectos Visuales Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores