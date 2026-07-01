Por qué Muscari puede ser determinante para la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais La pericia del celular y la declaración del director teatral podrían aportar datos decisivos para reconstruir los instantes previos al fatal accidente. Agregar C5N en









El productor tendría infomación para ser utilizada en la causa de la muerte de la conductora.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar clave para reconstruir los minutos previos al choque fatal con una formación del Tren de la Costa. Ahora, la Fiscalía ordenó peritar el iPhone 16 de la conductora y citó como testigo a José María Muscari.

Esta medida judicial se produjo luego de comprobar que en el teléfono figuran múltiples llamadas realizadas por el director teatral mientras la periodista se dirigía a la función de El Divorcio del Año. La principal incógnita es determinar si Pais estaba hablando con Muscari, si intentó responder alguno de sus llamados o cuál fue el contexto de esas comunicaciones antes del accidente.

El director de teatro estuvo presente en el lugar del siniestro. Redes sociales Aunque la citación de Muscari no implica sospecha alguna sobre su conducta, su testimonio podría transformarse en una pieza importante para establecer la cronología de los hechos. Los investigadores pretenden cruzar los registros telefónicos con las cámaras de seguridad, las pericias sobre el vehículo y los horarios del recorrido ferroviario para conocer exactamente qué ocurrió en los instantes anteriores al choque. Paralelamente, la investigación técnica quedó en manos de la Policía Científica de San Martín, mientras continúa la recolección de evidencia digital y testimonial.

Otro de los ejes centrales continúa siendo el resultado definitivo de los estudios toxicológicos, que todavía permanecen pendientes. Según informó Rodrigo Alegre, la Justicia busca acelerar esos análisis para completar el cuadro probatorio.

Qué arrojó la autopsia de Ernestina Pais El informe preliminar de la autopsia confirmó que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, lesión producida por el violento impacto sufrido cuando el automóvil que conducía fue embestido por el tren en el paso a nivel de Martínez, partido de San Isidro. Los primeros resultados fueron incorporados rápidamente al expediente judicial y constituyen una de las pruebas médicas centrales de la investigación.

De acuerdo con la documentación forense incorporada al expediente, además del severo traumatismo de cráneo, los médicos describieron otras lesiones internas compatibles con un siniestro de alta energía, entre ellas una laceración hepática y una contusión esplénica, lo que refuerza la magnitud del impacto recibido por la conductora al momento del choque ferroviario. Sin embargo, el informe preliminar no responde todavía todos los interrogantes de la causa. Los especialistas extrajeron muestras de sangre, orina y otros elementos biológicos que serán sometidos a los correspondientes análisis toxicológicos, estudios considerados de rutina en este tipo de investigaciones y que permitirán determinar si existía presencia de alcohol, medicamentos u otras sustancias al momento del accidente. Hasta que esos resultados sean incorporados al expediente, la Justicia evita extraer conclusiones definitivas.