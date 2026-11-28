Antes de la clasificación, Franco Colapinto va por la última práctica libre del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 Luego de haberse colocado en la 12° en la FP1 y 15° en la FP2, el piloto de Alpine intentará mejorar sus resultados en la anteúltima fecha del circuito. Por Agregar C5N en









Colapinto va por un nuevo fin de semana para cosechar puntos

Franco Colapinto cerró una primera jornada sin sobresaltos en el circuito de Lusail por el Gran Premio de la Fórmula 1 que se disputa en Qatar. Este sábado va por la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

El rendimiento del equipo francés reflejó las complejidades que el propio piloto argentino había anticipado en la previa, señalando que las curvas rápidas y el desgaste de los neumáticos en Lusail no favorecen las características de su auto.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas libres Al mando de su monoplaza del equipo Alpine, el piloto argentino registró su mejor vuelta a 2.656 segundos de la referencia de la sesión, retrocediendo tres posiciones respecto al 12° lugar que había ocupado más temprano en el primer entrenamiento libre.

La tanda estuvo marcada por diversas interrupciones, incluyendo dos banderas rojas que demoraron la actividad normal y un Virtual Safety Car sobre el cierre tras una falla de potencia en la Ferrari de Lewis Hamilton. En lo más alto de la tabla de tiempos se ubicó el piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, quien dominó ambas sesiones del día tras marcar un giro de 1m23s077 en esta segunda tanda, escoltado por su compañero de equipo George Russell a 0.127 segundos y por Lando Norris (McLaren) a 0.445 segundos.

En lo que respeta a Alpine, la referencia volvió a ser el francés Pierre Gasly, quien finalizó en la 12ª colocación a 1.687 segundos de la punta, sacándole casi un segundo de ventaja al tiempo de Colapinto antes de verse impedido de regresar a la pista en el tramo final por un brutal despiste.