¿Casualidad o provocación? La llamativa coincidencia entre los posteos de Rodrigo de Paul y Cami Homs que encendió las redes El partido que disputo la selección argentina dejo mucho que hablar, entre ellos un supuesto ida y vuelta entre los ex que no paso desapercibido. Agregar C5N en









Homs y De Paul, ¿iIndirectas entre exs? Redes Sociales

Los usuarios pusieron el grito en las redes tras ver una coincidencia entre Cami Homs y Rodrigo de Paul. ¿Coincidencia o Palito para la modelo?

Si bien todos los ojos están puestos en el Mundial y en la actuación de Rodrigo dentro de la cancha, una serie de publicaciones en redes sociales desvió la atención hacia su vida personal. En las últimas horas, varios usuarios aseguraron que entre los ex se estarían enviando indirectas a través de Instagram.

Todo comenzó con una publicación de Cami Homs desde México, donde disfruta de unas vacaciones junto a su pareja, y la familia que lograron ensamblar. En ese sentido, unas horas después la historia del futbolista y un mensaje similar. Las imágenes no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron especulaciones sobre un posible cruce de indirectas encubiertos entre la modelo y el futbolista.

Las "indirectas" que llamarón la atención en las redes Los usuarios siempre están pendientes, fue así como percibieron este cruce de mensajes. Luego del partido entre Argentina y Austria, Rodrigo De Paul subió una historia junto a su novia Tini Stoessel, quien desde la cancha lo alentó sin parar. El dulce mensaje que le dedicó decía: "Con vos es más lindo" junto a un emoji de dos manos formando un corazón, hasta ahí un mensaje sin relevancia.

Captura redes sociales Sin embargo, lo que notaron los fans es que horas antes Cami Homs había posteado una foto desde México junto al futbolista José "Principito" Sosa y los cinco niños, de la pareja (los de ella con De Paul, los de él de su anterior matrimonio y el nene que tienen desde que son pareja) y debajo de la foto la modelo escribió: "Con ustedes todo es más lindo", acompañado por un corazón rojo.