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PopFest 2026: entradas en 12 cuotas sin interés para ver a Juanes, Turf y Conociendo Rusia

El festival de radio Pop 101.5 será el próximo 5 de diciembre, y la venta de entradas ya está disponible con opción de pago en 12 cuotas sin interés y promociones para grupos.

Los tickets generales ya se encuentran disponibles en pulsotickets.com.

Los tickets generales ya se encuentran disponibles en pulsotickets.com.

C5N

El próximo 5 de diciembre, Parque Norte será el escenario de una jornada inolvidable con la música con la llegada de la primera edición del festival PopFest 2026. El evento reunirá a las figuras más convocantes del ámbito nacional e internacional como Juanes, Conociendo a Rusia y Turf.

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La jornada está encabezada por el cantante colombiano Juanes y el grupo Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich, y completan la grilla destacados artistas de diversos géneros como Turf, la banda Estelares, y la cantante de cumbia Ángela Leiva. El line-up se completa con las actuaciones en vivo de La Delio Valdez, Coti, Yami Safdie, Denise Romano, La Valenti y Guido Morán.

El público podrá acceder al beneficio de 12 cuotas sin interés y aprovechar la promoción especial de 4x3 para ir en grupo, disponible por tiempo limitado. Además de los shows musicales, el precio tendrá diferentes actividades interactivas diseñadas para ofrecer una experiencia integral a todos los asistentes durante todo el día, según remarcaron los organizadores de radio Pop 101.5.

Entradas a la venta: cómo conseguirlas en 12 cuotas

El PopFest 2026 ya lanzó la Fase 2 de la venta de entradas. Las localidades generales se pueden comprar a través del sitio oficial pulsotickets.com. Para facilitar el acceso al festival del 5 de diciembre, en Parque Norte, los organizadores lanzaron la posibilidad de abonar las entradas en 12 cuotas sin interés, además de ofrecer una promoción especial: 4x3 para grupos de amigos hasta agotar stock.

Datos clave del PopFest

  • Fecha: Sábado 5 de diciembre de 2026
  • Lugar: Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA)
  • Venta de entradas: plataforma Pulso Tickets (www.pulsotickets.com)
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