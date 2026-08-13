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Llega PopFest: cuándo se ponen a la venta las entradas y cómo comprarlas

El festival se realizará el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte y reunirá a grandes referentes de la música nacional e internacional, como Juanes, Conociendo Rusia, Coti, La Delio Valdez.

Los tickets se podrán adquirir en Pulso Tickets

Los tickets se podrán adquirir en Pulso Tickets, con una preventa exclusiva el 13 de agosto.

El PopFest, el festival organizado por La Pop 101.5 que contará con referentes de la música nacional e internacional y con Juanes como figura principal, lanzó la preventa de entradas para el show que se realizará el próximo 5 de diciembre en Parque Norte.

La gran fiesta de la radio dará que hablar.
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La primera edición del megaevento reunirá referentes de la música nacional e internacional, propone una experiencia integral para todas las generaciones, donde se cruzarán los artistas consagrados nacionales e internacionales y los nuevos talentos que lideran las tendencias actuales. Se espera reunir a 20 mil fanáticos en el predio ubicado en Avenida Cantilo y Güiraldes.

Con esta iniciativa, la Pop traslada al vivo el espíritu y la energía que la posicionaron en los primeros lugares de los medios y como una referente indiscutida de las emisoras de música en el país.

La venta de entradas comienza este jueves 13 de agosto de manera online, bajo un esquema dividido en dos etapas: primero se hará un expendio de tickets para clientes del Banco Nación (BNA) y luego se abrirá al público en general.

Venta de entradas para la PopFest 2026: cuándo será y cómo comprarla

Los tickets se podrán adquirir a través de la plataforma Pulso Tickets (www.pulsotickets.com), iniciando con una preventa exclusiva el 13 de agosto destinada a clientes Mastercard del Banco Nación.

  • Preventa exclusiva: para los clientes de tarjetas Mastercard del Banco Nación (BNA), habilitada durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto.
  • Venta general: a partir de este sábado 15 de agosto.

Durante el evento se podrá disfrutar de una jornada al aire libre que combinará música en vivo, experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico.

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PopFest 2026: se presentó la grilla de artistas nacionales e internacionales

La primera edición de PopFest, dio a conocer la grilla completa del festival que reunirá a grandes referentes de la música nacional e internacional. La propuesta combina figuras consagradas con talentos que lideran las tendencias actuales de la escena musical.

Además del cantante y compositor colombiano, Juanes, como figura principal, los fanáticos de la música también podrán disfrutar de las presentaciones de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie.

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