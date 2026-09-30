Hernán de Mala Fama le dijo un piropo en vivo a una participante de MasterChef y revolucionó al programa

Un inesperado intercambio frente a las cámaras desató risas, comentarios y una reacción inmediata que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Hernán Coronel, cantante de Mala Fama , protagonizó uno de los momentos más comentados de la segunda gala de MasterChef Celebrity por Telefe . El músico sorprendió con un particular piropo dirigido a Lizy Tagliani , con quien mantuvo un divertido ida y vuelta durante toda la emisión.

Golpe en Telefe: cambio de último momento en la conducción de un programa

Todo comenzó cuando Wanda Nara advirtió que Hernán parecía tener frío y decidió preguntarle cómo se sentía. El cantante respondió inmediatamente: “Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra” , en referencia a Tagliani, provocando risas en el estudio.

Lizy Tagliani recogió el guante y, lejos de dejar pasar el comentario, redobló la apuesta: “Leña para el carbón” . La ocurrencia reforzó la complicidad que ambos habían mostrado desde el comienzo de su participación en el reality culinario.

Antes, Hernán ya había desconcertado a Wanda Nara al saludarla con un insólito “Hola, Wandera talabartera” . Cuando la conductora preguntó qué había dicho, Lizy improvisó: “Talabartera, es un águila oriunda del Paraná” ; y, consultada sobre su vínculo con Coronel, agregó: “Es que estamos en algo” .

La química entre ambos también tuvo repercusión entre los seguidores de MasterChef. En la publicación oficial del ciclo aparecieron mensajes como “Qué dupla” , “Los amo a Hernán y Lizy” y “Lizy y Hernán son unos genios” , mientras la dupla se transformaba en uno de los focos de conversación de la segunda noche.

Lizy Tagliani y Hernán de Mala Fama, en Masterchef.

Cómo le fue a MasterChef en el rating en su segunda gala

La segunda gala de MasterChef Celebrity ratificó el fuerte regreso del formato a la televisión argentina. Según los datos publicados este miércoles por Clarín, el programa conducido por Wanda Nara promedió 14,1 puntos de rating, siete décimas por encima de los 13,4 puntos registrados en el debut del lunes.

El ciclo volvió además a convertirse en el programa más visto del día. Algunos medios informaron que la segunda emisión comenzó con un piso de 10,3 puntos heredado de Popstars y luego fue incrementando su audiencia hasta alcanzar un pico de 15,1 puntos.

Existe una pequeña diferencia entre los números difundidos por distintos medios: otros portales informaron un promedio de 14,2 puntos y un pico de 15,3, mientras que la actualización publicada por ciertos diarios a las 14:56 de este miércoles consignó 14,1 de promedio y 15,1 de máxima. En ambos casos, la segunda gala superó al estreno.

La distancia con la competencia del prime time también fue considerable. Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece y con Juana Viale como invitada, consiguió 5,7 puntos de promedio, mientras Es mi sueño fue lo más visto de esa señal con 6,6 puntos.

El rendimiento de MasterChef Celebrity también impulsó la jornada de Telefe, que obtuvo 8,5 puntos de promedio diario, contra 4,8 de El Trece. Tras dos emisiones, el reality logró crecer respecto de su debut y consolidarse nuevamente como la principal apuesta del canal para el prime time.