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Polémica por una participante de Gran Hermano 2026: "Puede ir presa"

Carmiña Masi fue expulsada de la casa más famosa del país, luego de una serie de comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga, quien es oriunda de Congo.

Del Moro anunció la eliminación de Carmiña de Gran Hermano por sus comentarios racistas.

Del Moro anunció la eliminación de Carmiña de Gran Hermano por sus comentarios racistas.

Redes sociales
  • Carmiña Masi fue retirada de la casa por decisión de la producción tras comentarios racistas hacia Jenny Mavinga.
  • Su amiga Norita Rodríguez se expresó públicamente en defensa de Masi.
  • La exparticipante asegura que la gente se le acerca en la vía pública para pedirle fotos y darle aliento.
  • Masi acusó a los medios de comunicación de exagerar lo ocurrido y actuar sin ética profesional.

La edición de Gran Hermano Generación Dorada comenzó con varios escándalos, pero su punto culmine llegó con la expulsión inmediata de Carmiña Masi. Lo que comenzó como una convivencia de personalidades fuertes escaló cuando la producción decidió expulsar a la periodista paraguaya por una serie de comentarios racistas hacia su compañera, Jenny Mavinga.

Gritos, reproches y ninguneos entre las participantes más fuertes de la casa. 
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Tras la salida inmediata de Masi la periodista paraguaya por sus dichos y gestos dentro de la casa, fue su amiga íntima, Norita Rodríguez, quien rompió el silencio en Desayuno Americano para lanzar una advertencia demoledora: "Puede ir presa en Argentina, Paraguay o Brasil; es algo que ya no se permite".

Carmiña vs Mavinga
La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Durante su declaración pública, Rodríguez intentó analizar el comportamiento de Masi, sugiriendo que factores externos pudieron haber alterado su juicio dentro del reality. "No es una persona mala, pero creo que había mucha influencia de alcohol ahí adentro; eso hizo que se desinhibiera y no pudiera pensar", argumentó la conductora. Sin embargo, no dudó en marcar la gravedad de los hechos al subrayar que las palabras utilizadas fueron "imperdonables" y que Carmiña aún no ha logrado dimensionar el impacto social de sus dichos, al punto de creer que "no hizo nada malo".

Según Norita, quien acompañó la carrera de la periodista desde sus inicios, el uso de términos discriminatorios cruzó un límite legal que hoy pone a la exparticipante en una situación crítica.

Carmiña Masi contó cómo la trata la gente en la calle tras su expulsión de Gran Hermano 2026

Tras ser expulsada, la periodista se expresó a través de sus redes sociales y compartió comentarios que le hizo gente en sus primeras salidas por la ciudad: “Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía”, relató mediante historias de Instagram.

Carmiña Masi
Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación dorada.

Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación dorada.

Según su testimonio, muchos seguidores se le acercaron para manifestarle que su salida fue injusta: “Ni mencionar que hay gente que me dice ‘no te tenías que ir, ojalá vuelvas a la casa’. Argentinos diciendo que ya está, que hay mucha exageración de los medios”, afirmó. En un tono desafiante, Carmiña apuntó directamente contra la cobertura mediática, acusándola de no tener "vara moral" y de amplificar el escándalo.

Para finalizar, agradeció los gestos de afecto, incluyendo a un fan que le obsequió un curioso llavero: “Le quiero agradecer a ese chico que se me acercó y me regaló un llavero de una estrella culona, y a toda la gente que de verdad me pidió una foto, me pidió un beso y un abrazo. Sigue siendo muy loco, así que gracias, chicos”. “Expulsada”, concluyó, cerrando de esta manera su descargo por su expulsión del reality.

Reescribir la primera parte de la nota en base a la siguiente información: Este artículo fue realizado por periodistas profesionales y cuenta con un autor responsable.

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