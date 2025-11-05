IR A
Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

Una ficción neerlandesa de la plataforma de streaming acaparó la atención global por su intensa trama de ambición, lealtad y conflictos dentro del mundo criminal.

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.

Netflix

La plataforma Netflix cerró octubre con un lanzamiento que no tardó en captar la atención del público: El Imperio de Ámsterdam. Esta miniserie de origen neerlandés se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales y actualmente figura entre las tendencias globales del servicio de streaming.

Estrenada oficialmente el 30 de octubre, la producción cuenta con siete capítulos de entre 40 y 52 minutos cada uno. Con una ambientación que recrea los paisajes y la atmósfera urbana de Ámsterdam, la serie combina drama, poder y ambición en una trama donde las apariencias engañan y los límites morales se desdibujan.

Producida íntegramente en los Países Bajos, la ficción fue desarrollada por un equipo local que apostó por una narrativa intensa y visualmente atractiva. El resultado es una historia adulta, cargada de conflictos éticos y emocionales, que expone el costo de la ambición dentro de los círculos criminales y familiares.

El imperio de Ámsterdam
Con Famke Janssen al frente, la nueva serie de Netflix explora los límites del poder y la lealtad

Netflix: sinopsis de El Imperio de Ámsterdam

La serie narra la historia de Betty y Jack van Doorn, una pareja que, movida por el deseo de prosperar, logra construir un imperio del narcotráfico en pleno corazón de Ámsterdam. Hacia el exterior, ambos mantienen la imagen de una familia respetable, pero su vida secreta comienza a desmoronarse bajo la presión de las tensiones familiares, las traiciones sociales y el acecho policial.

A medida que el poder y la codicia crecen, los protagonistas deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones y descubrir si su lealtad y amor son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir en un entorno dominado por la violencia y la desconfianza.

Tráiler de El Imperio de Ámsterdam

Embed - EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM Trailer SUBTITULADO / Amsterdam Empire Trailer [HD] Netflix

Reparto de El Imperio de Ámsterdam

  • Famke Janssen: reconocida actriz neerlandesa, famosa por su papel en la saga X-Men. En esta producción interpreta un personaje clave dentro del entramado de poder y ambición.
  • Jacob Derwig: figura destacada del cine y la televisión de los Países Bajos, aporta solidez y dramatismo al elenco.
  • Elise Schaap: actriz neerlandesa con una trayectoria en papeles de fuerte carga emocional, brinda una interpretación profunda que refuerza el costado humano de la historia.

Con apenas siete capítulos, El Imperio de Ámsterdam consolida la apuesta de Netflix por las producciones europeas, presentando una ficción compacta, visualmente potente y con una mirada diferente sobre el crimen organizado.

