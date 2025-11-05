IR A
IR A

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

El film reconstruye los últimos días de Aileen Wuornos, la infame asesina, y pone al descubierto sus propias palabras antes de la inyección que terminó con su vida en 2002.

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.

Antes de que existieran los documentales y series de casos policiales que hoy abundan en las plataformas de streaming, ocurrió un caso que conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero. El mismo fue el de Aileen Wuornos, una mujer que rompió con todos los estereotipos del asesino serial conocidos. Es por esto que a más de veinte años de su recordada ejecución, Netflix estrenó Aileen: Reina de los asesinos en serie, una producción de casi dos horas que repasa su vida, sus crímenes y las tétricas palabras que pronunció justo antes de morir.

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 por una inyección letal en el estado de Florida, tras ser condenada por matar a siete hombres entre 1989 y 1990. Trabajaba como prostituta en las rutas del sur de Estados Unidos cuando comenzó su espiral de violencia que consistía en asaltar a sus clientes, dispararles y quedarse con sus autos y pertenencias. Cuando fue detenida, la mujer alegó defensa propia al asegurar que todos habían intentado violarla.

Sinopsis de Aileen: Reina de los asesinos en serie, el estreno tendencia en Netflix

Su caso se convirtió en un fenómeno mediático y la prensa la apodó La Dama de la Muerte. Su historia inspiró en 2003 la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, la cual le valió un premio Oscar a la actriz. Pero más allá de la violencia que llamó la atención de los espectadores, detrás de Aileen había una fuerte historia de desprotección, abuso y adicciones. Abandonada por sus padres a los cuatro años, violada a los trece y madre adolescente, creció sin contención ni oportunidades.

En el documental, los testimonios de su entorno, imágenes inéditas y grabaciones desde el corredor de la muerte, intentan mostrar una faceta más compleja que la de una simple asesina. Su amiga de la infancia, Dawn Botkins, recuerda en el tráiler de adelanto sus últimos encuentros con ella: “Sabía lo que había hecho. Lo decía sin rodeos. Pero también decía que el odio la había consumido. Que ya no sentía nada por nadie”.

La nueva serie documental no solo rescata esa última frase, sino que también intenta entender qué llevó a Wuornos a convertirse en lo que fue. A través de entrevistas, material de archivo y los propios audios de la asesina, Aileen: Reina de los asesinos en serie reconstruye el perfil detrás de una de las mujeres más aterradoras de los Estados Unidos. Ya se encuentra disponible en Netflix en la Argentina.

aileen

Tráiler de Aileen: Reina de los asesinos en serie

Embed - Aileen: Queen of the Serial Killers | Official Trailer | Netflix

Reparto de Aileen: Reina de los asesinos en serie

Este documental, dirigido por Nick Broomfield, cuenta con la participación de varios expertos y personas relacionadas con el caso de Aileen Wuornos, y se centra en su historia y su vida. No tiene un reparto de actores tradicional. En su lugar, incluye entrevistas con personas que estuvieron involucradas en la historia de Aileen.

"Aileen: La reina de las asesinas en serie" explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes, su relación con su pareja Tyria Moore, y el juicio y ejecución que la convirtieron en la primera mujer en ser ejecutada en Florida desde la reintroducción de la pena de muerte.

Aileen-netflix-doc
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.
play

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

La serie de solo 6 capítulos que se estrenó este año en Netflix y ya es furor

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 8 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 17 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 25 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 33 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 36 minutos