Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie El film reconstruye los últimos días de Aileen Wuornos, la infame asesina, y pone al descubierto sus propias palabras antes de la inyección que terminó con su vida en 2002.







Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.

Antes de que existieran los documentales y series de casos policiales que hoy abundan en las plataformas de streaming, ocurrió un caso que conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero. El mismo fue el de Aileen Wuornos, una mujer que rompió con todos los estereotipos del asesino serial conocidos. Es por esto que a más de veinte años de su recordada ejecución, Netflix estrenó Aileen: Reina de los asesinos en serie, una producción de casi dos horas que repasa su vida, sus crímenes y las tétricas palabras que pronunció justo antes de morir.

Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 por una inyección letal en el estado de Florida, tras ser condenada por matar a siete hombres entre 1989 y 1990. Trabajaba como prostituta en las rutas del sur de Estados Unidos cuando comenzó su espiral de violencia que consistía en asaltar a sus clientes, dispararles y quedarse con sus autos y pertenencias. Cuando fue detenida, la mujer alegó defensa propia al asegurar que todos habían intentado violarla.

Sinopsis de Aileen: Reina de los asesinos en serie, el estreno tendencia en Netflix Su caso se convirtió en un fenómeno mediático y la prensa la apodó La Dama de la Muerte. Su historia inspiró en 2003 la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, la cual le valió un premio Oscar a la actriz. Pero más allá de la violencia que llamó la atención de los espectadores, detrás de Aileen había una fuerte historia de desprotección, abuso y adicciones. Abandonada por sus padres a los cuatro años, violada a los trece y madre adolescente, creció sin contención ni oportunidades.

En el documental, los testimonios de su entorno, imágenes inéditas y grabaciones desde el corredor de la muerte, intentan mostrar una faceta más compleja que la de una simple asesina. Su amiga de la infancia, Dawn Botkins, recuerda en el tráiler de adelanto sus últimos encuentros con ella: “Sabía lo que había hecho. Lo decía sin rodeos. Pero también decía que el odio la había consumido. Que ya no sentía nada por nadie”.

La nueva serie documental no solo rescata esa última frase, sino que también intenta entender qué llevó a Wuornos a convertirse en lo que fue. A través de entrevistas, material de archivo y los propios audios de la asesina, Aileen: Reina de los asesinos en serie reconstruye el perfil detrás de una de las mujeres más aterradoras de los Estados Unidos. Ya se encuentra disponible en Netflix en la Argentina.

aileen Tráiler de Aileen: Reina de los asesinos en serie Embed - Aileen: Queen of the Serial Killers | Official Trailer | Netflix Reparto de Aileen: Reina de los asesinos en serie Este documental, dirigido por Nick Broomfield, cuenta con la participación de varios expertos y personas relacionadas con el caso de Aileen Wuornos, y se centra en su historia y su vida. No tiene un reparto de actores tradicional. En su lugar, incluye entrevistas con personas que estuvieron involucradas en la historia de Aileen. "Aileen: La reina de las asesinas en serie" explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes, su relación con su pareja Tyria Moore, y el juicio y ejecución que la convirtieron en la primera mujer en ser ejecutada en Florida desde la reintroducción de la pena de muerte. Aileen-netflix-doc