Enojo con Netflix: pronto se elimina una dramática serie que le encantaba a muchos usuarios

Netflix eliminará de su catálogo una serie juvenil que conquistó a miles de suscriptores con su mezcla de misterio y drama adolescente. La plataforma se despedirá el próximo 16 de noviembre de Alguien está mintiendo, un thriller basado en la popular novela de Karen M. McManus que atrapó al público durante sus dos temporadas con una trama cargada de suspenso, secretos y giros inesperados.

Esta decisión, que forma parte de la política de licencias de contenido no original de la compañía , desató molestia entre los fanáticos que disfrutaron de esta producción dirigida por Erica Saleh.

La serie, estrenada originalmente en octubre de 2021 en Peacock y posteriormente incorporada a Netflix en 2022 , presenta a cuatro estudiantes del instituto Bayview que se ven involucrados en un misterioso caso cuando uno de sus compañeros muere de manera inesperada durante una detención.

Con 16 capítulos distribuidos en dos temporadas, la producción logró consolidarse como uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming, destacándose por modificar el desenlace respecto a la obra literaria original, lo que generó sorpresa y debate entre los seguidores del libro.

Alguien está mintiendo se suma a la lista de contenidos que abandonan la plataforma este mes como consecuencia del proceso de renovación constante del catálogo. La política de licencias temporales obliga a Netflix a decidir si renueva los derechos o elimina las producciones que no son originales de la compañía, una estrategia que mantiene el contenido atractivo para sus suscriptores pero que también significa la partida de series y películas que capturaron la atención del público durante su permanencia en el servicio.

Netflix: sinopsis de Alguien está mintiendo

Alguien está mintiendo se desarrolla en el instituto Bayview, donde cinco estudiantes son castigados y deben permanecer demorados después de clase. Lo que parece una jornada rutinaria se transforma abruptamente en un caso policial cuando Simon, conocido por haber creado junto a su amiga Janae un polémico sitio web de chismes llamado "About That", muere súbitamente luego de sufrir una reacción alérgica.

Sin embargo, la policía revela que no se trató de un accidente y que cada uno de los cuatro compañeros presentes, Addy, Cooper, Bronwyn y Nate, tenía un posible motivo para desear su muerte.

La tensión aumenta cuando un usuario anónimo comienza a filtrar nuevos secretos en la página web, exponiendo mentiras, traiciones y conflictos que nadie imaginaba. A medida que los protagonistas intentan limpiar su nombre, deben enfrentarse a sus propios secretos y colaborar para descubrir quién está detrás del asesinato, mientras lidian con la presión escolar, la opinión pública y la sospecha constante de que cualquiera de ellos podría ser culpable.

La serie mantiene la intriga hasta el final sobre quién dice la verdad y quién oculta algo, profundizando en los vínculos entre los personajes y en las revelaciones progresivas que cambian completamente la percepción del caso.

Tráiler de Alguien está mintiendo

Reparto de Alguien está mintiendo