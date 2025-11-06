IR A
IR A

Enojo con Netflix: pronto se elimina una dramática serie que le encantaba a muchos usuarios

Se suma a la lista de contenidos que abandonan la plataforma de streaming este mes como consecuencia del proceso de renovación constante del catálogo.

Uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming.

Uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming.

Netflix

Netflix eliminará de su catálogo una serie juvenil que conquistó a miles de suscriptores con su mezcla de misterio y drama adolescente. La plataforma se despedirá el próximo 16 de noviembre de Alguien está mintiendo, un thriller basado en la popular novela de Karen M. McManus que atrapó al público durante sus dos temporadas con una trama cargada de suspenso, secretos y giros inesperados.

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix
Te puede interesar:

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix: de cuál se trata

Esta decisión, que forma parte de la política de licencias de contenido no original de la compañía, desató molestia entre los fanáticos que disfrutaron de esta producción dirigida por Erica Saleh.

La serie, estrenada originalmente en octubre de 2021 en Peacock y posteriormente incorporada a Netflix en 2022, presenta a cuatro estudiantes del instituto Bayview que se ven involucrados en un misterioso caso cuando uno de sus compañeros muere de manera inesperada durante una detención.

Con 16 capítulos distribuidos en dos temporadas, la producción logró consolidarse como uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming, destacándose por modificar el desenlace respecto a la obra literaria original, lo que generó sorpresa y debate entre los seguidores del libro.

Alguien está mintiendo se suma a la lista de contenidos que abandonan la plataforma este mes como consecuencia del proceso de renovación constante del catálogo. La política de licencias temporales obliga a Netflix a decidir si renueva los derechos o elimina las producciones que no son originales de la compañía, una estrategia que mantiene el contenido atractivo para sus suscriptores pero que también significa la partida de series y películas que capturaron la atención del público durante su permanencia en el servicio.

Alguien está mintiendo Netflix

Netflix: sinopsis de Alguien está mintiendo

Alguien está mintiendo se desarrolla en el instituto Bayview, donde cinco estudiantes son castigados y deben permanecer demorados después de clase. Lo que parece una jornada rutinaria se transforma abruptamente en un caso policial cuando Simon, conocido por haber creado junto a su amiga Janae un polémico sitio web de chismes llamado "About That", muere súbitamente luego de sufrir una reacción alérgica.

Sin embargo, la policía revela que no se trató de un accidente y que cada uno de los cuatro compañeros presentes, Addy, Cooper, Bronwyn y Nate, tenía un posible motivo para desear su muerte.

La tensión aumenta cuando un usuario anónimo comienza a filtrar nuevos secretos en la página web, exponiendo mentiras, traiciones y conflictos que nadie imaginaba. A medida que los protagonistas intentan limpiar su nombre, deben enfrentarse a sus propios secretos y colaborar para descubrir quién está detrás del asesinato, mientras lidian con la presión escolar, la opinión pública y la sospecha constante de que cualquiera de ellos podría ser culpable.

La serie mantiene la intriga hasta el final sobre quién dice la verdad y quién oculta algo, profundizando en los vínculos entre los personajes y en las revelaciones progresivas que cambian completamente la percepción del caso.

Alguien está mintiendo 2 Netflix

Tráiler de Alguien está mintiendo

Embed - Alguien está mintiendo | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de Alguien está mintiendo

  • Annalisa Cochrane como Addy Prentiss
  • Chibuikem Uche como Cooper Clay
  • Marianly Tejada como Bronwyn Rojas
  • Cooper van Grootel como Nate Macauley
  • Barrett Carnahan como Jake Riordan
  • Jessica McLeod como Janae Matthews
  • Mark McKenna como Simon Kelleher
  • Melissa Collazo como Maeve Rojas
  • Sara Thompson como Vanessa Clark
  • Alimi Ballard como Kevin Clay
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Warner Bros. Discovery está a la venta y hay muchos interesados.

Warner Bros. recibió varias propuestas para la venta: de cuántos millones de dólares se trata

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

últimas noticias

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Hace 9 minutos
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 21 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 30 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 34 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 49 minutos