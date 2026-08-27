Bombazo: se filtró la verdad por la que la hija de Mario Pergolini se bajó de Popstars Tras la repentina renuncia de la joven del certamen de talentos, salieron a la luz los motivos laborales y personales que desencadenaron su decisión. Agregar C5N en









La hija del famoso conductor decidió no continuar en el proyecto.

Valentina Pergolini generó un enorme revuelo al quedar seleccionada en el multitudinario casting del concurso tras interpretar una emblemática canción de Britney Spears. La joven de 20 años, fruto del matrimonio entre el reconocido conductor Mario Pergolini y Dolores Galán, sorprendió al transformarse en la primera eliminada por decisión propia a pocos días de haber comenzado las etapas de evaluación de la competencia de talento.

En el programa Los Profesionales con Flor por la pantalla de El Nueve, la periodista Naiara Vecchio reveló las verdaderas razones detrás de esta drástica renuncia. Según detalló la comunicadora, la incipiente artista decidió no continuar con el mes y medio de filmaciones estipulado por el programa para priorizar un trabajo de mayor envergadura en la industria audiovisual, al tiempo que surgieron algunos cortocircuitos con las autoridades del show.

Su futuro profesional continuará ligado de lleno a la actuación en una de las producciones más esperadas del streaming local. La joven forma parte del elenco de la tercera temporada de En el Barro, la ficción desarrollada por Sebastián Ortega, un rodaje demandante que le impidió coordinar las agendas de trabajo para sostener ambos compromisos en simultáneo dentro del ambiente del espectáculo.

Pablo Culell, uno de los responsables de la realización de la serie, le ratificó a la panelista que los trabajos en el set continúan a paso firme con la participación de Valentina. Ante la incompatibilidad de tiempos y tras priorizar su vocación actoral por sobre la faceta musical, la joven optó por dar un paso al costado del certamen de talentos para dedicarse por completo al proyecto de ficción.

Quién es Valentina Pergolini Valentina Pergolini logró destacarse entre miles de aspirantes al obtener el número 2274 durante las audiciones presenciales del certamen Popstars. Con una interpretación a capella de "Baby One More Time", uno de los temas más emblemáticos de Britney Spears, la joven captó de inmediato la atención de los entrenadores vocales y avanzó de fase mientras manifestaba ante las cámaras del show: "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta".

A diferencia del perfil mediático de su padre, la joven de 20 años volcó su formación al terreno de las artes escénicas y el teatro musical desde muy pequeña. Tras superar exigentes castings abiertos, consiguió su primer trabajo profesional en la calle Corrientes al incorporarse al elenco de la obra Despertar de Primavera, dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera. Respecto a ese hito en su carrera sobre las tablas, la incipiente artista reconoció públicamente en una entrevista con La Nación el valor emocional del proyecto: "Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela". En el ámbito digital, la actriz consolidó un canal de comunicación directo con su propia audiencia, superando los 50 mil seguidores en TikTok a través de contenidos enfocados en belleza, tendencias y rutinas diarias. En paralelo a su faceta de creadora de contenido, continúa perfeccionándose mediante clases intensivas de interpretación, danza y técnica vocal para encarar sus próximos desafíos profesionales.