"No queda otra": la contundente frase de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años

María Valenzuela volvió a preocupar por su estado de salud tras cumplir los 70 años. "No puedo creer que tengo 70 y me pregunto qué pasó en el medio. El cambio de década me pegó mal. ¡Me quiero matar!", expresó.
La actriz detalló el calvario físico que padece y qué es lo que la afectó físicamente. A pesar de esta situación, sigue trabajando porque no tiene "para comer", según confesó.
María Valenzuela volvió a preocupar por su estado de salud tras cumplir los 70 años. "No puedo creer que tengo 70 y me pregunto qué pasó en el medio. El cambio de década me pegó mal. ¡Me quiero matar!", expresó.
La reconocida actriz contó que el cambio de década la afectó anímicamente y que además tiene problemas en las articulaciones: "Tengo unos problemitas físicos que me tienen a mal traer. Tengo artrosis y el manguito rotador totalmente destrozado. Es re doloroso, no te puedo explicar lo que me duele. No puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada".
A este cuadro se le suma una lesión en los hombros que se debería operar. "Tengo un tendón cortado. No sé si no me voy a tener que operar; ese es el tema. Un desastre", reveló la famosa en Revista Pronto.
A pesar de la recomendación médica, María "Mariquita" Valenzuela sigue trabajando: "Así y todo, no me quedo quieta y laburo. No queda otra: hay que laburar porque, si no, no comemos en este país", sentenció con firmeza. Actualmente recorre el país con la obra Viudas e Hijas, bajo la dirección de Héctor Díaz, junto a Nora Cárpena, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea.