"No queda otra": la contundente frase de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años La actriz detalló el calvario físico que padece y qué es lo que la afectó físicamente. A pesar de esta situación, sigue trabajando porque no tiene "para comer", según confesó. Agregar C5N en









La actriz descartó la posibilidad de frenar su carrera pese a sus problemas de salud. Redes sociales

María Valenzuela volvió a preocupar por su estado de salud tras cumplir los 70 años. "No puedo creer que tengo 70 y me pregunto qué pasó en el medio. El cambio de década me pegó mal. ¡Me quiero matar!", expresó.

La reconocida actriz contó que el cambio de década la afectó anímicamente y que además tiene problemas en las articulaciones: "Tengo unos problemitas físicos que me tienen a mal traer. Tengo artrosis y el manguito rotador totalmente destrozado. Es re doloroso, no te puedo explicar lo que me duele. No puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Manuel Caballe (@juanmanuelcaballe) A este cuadro se le suma una lesión en los hombros que se debería operar. "Tengo un tendón cortado. No sé si no me voy a tener que operar; ese es el tema. Un desastre", reveló la famosa en Revista Pronto.