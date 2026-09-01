IR A
IR A

"No queda otra": la contundente frase de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años

La actriz detalló el calvario físico que padece y qué es lo que la afectó físicamente. A pesar de esta situación, sigue trabajando porque no tiene "para comer", según confesó.

La actriz descartó la posibilidad de frenar su carrera pese a sus problemas de salud.

La actriz descartó la posibilidad de frenar su carrera pese a sus problemas de salud.

Redes sociales

María Valenzuela volvió a preocupar por su estado de salud tras cumplir los 70 años. "No puedo creer que tengo 70 y me pregunto qué pasó en el medio. El cambio de década me pegó mal. ¡Me quiero matar!", expresó.

No es la primera complicación que sufre durante el cantante en su gira actual.
Te puede interesar:

Lionel Richie internado: preocupación por el ícono pop tras un show en St. Louis

La reconocida actriz contó que el cambio de década la afectó anímicamente y que además tiene problemas en las articulaciones: "Tengo unos problemitas físicos que me tienen a mal traer. Tengo artrosis y el manguito rotador totalmente destrozado. Es re doloroso, no te puedo explicar lo que me duele. No puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada".

María Valenzuela sigue de gira pese a su salud

A pesar de la recomendación médica, María "Mariquita" Valenzuela sigue trabajando: "Así y todo, no me quedo quieta y laburo. No queda otra: hay que laburar porque, si no, no comemos en este país", sentenció con firmeza. Actualmente recorre el país con la obra Viudas e Hijas, bajo la dirección de Héctor Díaz, junto a Nora Cárpena, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

últimas noticias

Fernando Cerimedo.

Desde la cárcel, Cerimedo le exigió a Nadia Beller que deje de acusarlo "sin pruebas"

Hace 12 minutos
Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

Hace 16 minutos
El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Hace 26 minutos
Un joven chocó con un patrullero mientras mostraba su auto autónomo.

Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

Hace 29 minutos
El presidente Javier Milei y Martín Rappallini, titular de la UIA. 

La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Milei y con reclamos por el rumbo productivo

Hace 32 minutos