Valentina, la hija de Mario Pergolini, participó en Popstars: cómo le fue y qué canción cantó

La influencer de 20 años se presentó en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, junto a 3.000 aspirantes más, y realiz´ó con una prueba de 30 segundos.

Valentina Pergolini, la hija de Mario, participó en el nuevo reality de Telefe, Popstars y se hizo viral por su audición en la cual cantó una canción de Britney Spears. La joven de 20 años fue parte del casting multitudinario presencial junto a otras 3000 aspirantes.

La joven 20 años llegó al estadio Mary Terán de Weiss en Parque Roca con el número 2274 y su audición, como la de todos, duró 30 segundos y decidió cantar a capela uno de los clásicos de Britney llamado Baby One More Time.

La cantante se vio segura y, por la expresión, le gustó al jurado. Al finalizar su presentación, Valentina aseguró: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súper contenta”.

Así fue la presentación de Valentina, la hija de Mario Pergolini, en #Popstars pic.twitter.com/uy5icvwmJq

Nico Vázquez anunció los números seleccionados, entre ellos apareció el 2274 de Valentina Pergolini . La emoción se hizo presente y las redes sociales empezaron a hablar de su participación, ya que era muy conocida en Tiktok.

Formada en Artes Escénicas , Valentina debutó profesionalmente como Anna en Despertar de Primavera en el Teatro Ópera , superando audiciones abiertas dirigidas por Fernando Dente, tras seguir el proyecto desde niña.

"La verdad es que estoy cumpliendo un sueño y no puedo creer que se me haya dado de esta manera", confesó Valentina a Teleshow tras su debut en la comedia musical que aborda temáticas adolescentes complejas.

Antes de la actuación, trabajó en producción de obras como Rent y El Principito bajo el ala de Dente, experiencia que la formó integralmente para estar "arriba del escenario" o "del lado de la producción".

Valentina valoró su libertad actual para forjar su carrera artística, señalando que "tengo mucha libertad en crear mi propio camino" debido al "perfil bajo" de su familia, a diferencia de sus hermanos mayores.

La hija menor del célebre productor y la psicóloga Dolores Galán demuestra así que su verdadera vocación por el arte escénico se sostiene por peso propio, desmarcándose por completo de la sobreexposición mediática que rodeó a su familia durante décadas.