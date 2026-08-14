Marta Fort reveló su estrategia para descubrir si su nuevo novio estaba casado o tenía hijos La hija de Ricardo Fort estuvo como invitada en el ciclo de entrevistas de Mario Pergolini y reveló una técnica para descubrir si la persona con la que salís tiene una doble vida. Su particular estrategia sorprendió a todos. Agregar C5N en









Marta Fort contó la estrategia que usó con su novio.

Marta Fort sorprendió al contar el particular método que usó para asegurarse de que su novio no le ocultara una doble vida. La heredera estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, y reveló que decidió exponer públicamente al joven en sus redes sociales para comprobar que no tuviera mujer, hijos o cualquier otro dato desconocido.

Todo ocurrió cuando la influencer recordó su romance secreto durante la Copa del Mundo 2026 y relató que viajo con el joven a distintos destinos sin que nadie supiera quién era su acompañante. "Yo estuve noviando todo el Mundial. A escondidas. Me fui a Universal con él, me fui a Las Vegas con él", contó con tono picaresco.

En medio de la charla y tras blanquear oficialmente su relación con Juan Manuel Ramírez, de 28 años, Evelyn Botto le consultó si mostrar a su pareja en redes sociales no le generaba problemas. Fue en ese momento que la hija de Ricardo Fort contó la verdadera razón por la que blanqueó en las redes sociales.

"Se está enterando ahora": Marta Fort blanqueó su romance con un uruguayo y dijo que "quería quemarlo" públicamente por si tenía una novia o un hijo perdido.#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/G5rqKGMHGE — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 14, 2026 Marta Fort y la insólita estrategia para "quemar" a su novio "Entre nos... se está enterando ahora", lanzó entre risas y despertó la curiosidad del conductor, quien pidió que contara toda la historia. De acuerdo con las ocurrencias de la joven, explicó que, como su novio es uruguayo y vive en ese país, sintió la necesidad de hacer una especie de "investigación pública" antes de que él viajara a la Argentina.

Marta Fort y su novio Juan. "Como el chico es uruguayo y yo soy argentina, yo por las dudas, antes de que venga para acá a la Argentina, quería quemarlo. Porque dije: 'A ver si se presenta una novia, un hijo perdido, alguien que diga que me choreó el auto, la casa… Me entero ahora'", reveló.