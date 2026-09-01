Venezuela: el aeropuerto internacional de Caracas reanudó sus vuelos después del terremoto

El aeropuerto internacional de Caracas reabrió este martes sus operaciones nacionales e internacionales tras los terremotos del 24 de junio que destruyeron sus instalaciones. En esta primera jornada, se despacharon ocho vuelos, siendo el primero la ruta Maiquetía-Valera, según informaron las autoridades de Transporte.
La reapertura del aeropuerto Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos, y principal terminal aérea de Venezuela, se realiza en instalaciones modulares temporales, climatizadas y con servicios básicos, levantadas en la zona del estacionamiento. De acuerdo al viceministro de Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, todos los procesos de la cadena aeroportuaria están garantizados y unos 600 efectivos fueron desplegados para resguardar el funcionamiento del terminal, donde el abordaje se efectúa mediante autobuses.
"La reapertura fue después de un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional", aseguró el ministro de Transporte, Francisco Garcés. Asimismo, confirmó que todos los eslabones de la cadena aeroportuaria (facturación, equipaje, seguridad, migración, embarque, conectividad, baños y alimentación) fueron garantizados.
Las autoridades de Transporte también explicaron que la pista del aeropuerto tuvo que ser reacondicionada tras las grietas que dejó el terremoto del 24 de junio y los nuevos terminales modulares ya funcionan al 70% de su capacidad. Aerolíneas como Iberia, Copa, Avianca, Latam, American Airlines, Gol, Air Europa, Plus Ultra y las locales Conviasa y Laser retomaron sus operaciones o lo harán en los próximos días.
La reapertura trae alivio a los pasajeros después de dos meses de caos aéreo, con reprogramaciones y viajes forzados a aeropuertos más chicos como Barcelona, Valencia y Maracaibo. Aunque la solución es provisoria, el gobierno venezolano aseguró que trabaja a contrarreloj para reconstruir el aeropuerto definitivo, aunque se habla de que recién estaría listo en el primer trimestre de 2027.
Los primeros vuelos tras la reapertura: México y Miami
El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía retomó sus operaciones comerciales con un vuelo de Conviasa rumbo a Ciudad de México y la llegada de un avión de Global Crossing procedente de Miami. Tras el terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6.500 muertos y dañó la pista principal, la terminal operó solo vuelos humanitarios hasta ahora.
Antes de los terremotos, este aeropuerto operaba 112 vuelos diarios, distribuidos en 56 llegadas y 56 salidas. Ahora, con pistas reacondicionadas y terminales provisorias, las autoridades aseguran que el aeropuerto ya cuenta con todas las medidas de seguridad y servicios aeronáuticos en funcionamiento para volver a normalidad.