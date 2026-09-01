Venezuela: el aeropuerto internacional de Caracas reanudó sus vuelos después del terremoto Más de dos meses después de los devastadores sismos del 24 de junio, el aeropuerto internacional Simón Bolívar retomó sus operaciones comerciales. En esta primera etapa, funcionará con el 25% de los servicios previos al desastre. Por Agregar C5N en









El aeropuerto retomó la actividad comercial tras más de dos meses.

El aeropuerto internacional de Caracas reabrió este martes sus operaciones nacionales e internacionales tras los terremotos del 24 de junio que destruyeron sus instalaciones. En esta primera jornada, se despacharon ocho vuelos, siendo el primero la ruta Maiquetía-Valera, según informaron las autoridades de Transporte.

La reapertura del aeropuerto Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos, y principal terminal aérea de Venezuela, se realiza en instalaciones modulares temporales, climatizadas y con servicios básicos, levantadas en la zona del estacionamiento. De acuerdo al viceministro de Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, todos los procesos de la cadena aeroportuaria están garantizados y unos 600 efectivos fueron desplegados para resguardar el funcionamiento del terminal, donde el abordaje se efectúa mediante autobuses.

"La reapertura fue después de un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional", aseguró el ministro de Transporte, Francisco Garcés. Asimismo, confirmó que todos los eslabones de la cadena aeroportuaria (facturación, equipaje, seguridad, migración, embarque, conectividad, baños y alimentación) fueron garantizados.

Las autoridades de Transporte también explicaron que la pista del aeropuerto tuvo que ser reacondicionada tras las grietas que dejó el terremoto del 24 de junio y los nuevos terminales modulares ya funcionan al 70% de su capacidad. Aerolíneas como Iberia, Copa, Avianca, Latam, American Airlines, Gol, Air Europa, Plus Ultra y las locales Conviasa y Laser retomaron sus operaciones o lo harán en los próximos días.

La reapertura trae alivio a los pasajeros después de dos meses de caos aéreo, con reprogramaciones y viajes forzados a aeropuertos más chicos como Barcelona, Valencia y Maracaibo. Aunque la solución es provisoria, el gobierno venezolano aseguró que trabaja a contrarreloj para reconstruir el aeropuerto definitivo, aunque se habla de que recién estaría listo en el primer trimestre de 2027.

Los primeros vuelos tras la reapertura: México y Miami El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía retomó sus operaciones comerciales con un vuelo de Conviasa rumbo a Ciudad de México y la llegada de un avión de Global Crossing procedente de Miami. Tras el terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6.500 muertos y dañó la pista principal, la terminal operó solo vuelos humanitarios hasta ahora. Antes de los terremotos, este aeropuerto operaba 112 vuelos diarios, distribuidos en 56 llegadas y 56 salidas. Ahora, con pistas reacondicionadas y terminales provisorias, las autoridades aseguran que el aeropuerto ya cuenta con todas las medidas de seguridad y servicios aeronáuticos en funcionamiento para volver a normalidad.