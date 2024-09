Pepe Cibrián Campoy: "Siento que hoy no estamos siendo respetuosos"

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , el actor recordó el episodio que lo tuvo como protagonista sin quererlo cuando Toto Kirzner , el hijo de Araceli González y Adrián Suar , lo imitó y lo puso en ridículo: "Esa broma cultural despiadada que tuvieron estos chicos en el streaming no me hace nada. No hablo de mí, yo ya soy quien soy. Por mi que me hagan bromas y me defiendo. No pasa nada".

Argumentó que en realidad se sintió ofendido por la situación que no le pareció justa. "Yo peleé por la ley igualitaria, y esa ley salió. El Senado me dio el diploma de honor y me declararon ciudadano ilustre, pero no por mi carrera sino por haber hablado".

El comediante aclaró que el chiste de mal gusto no era sobre lo que él dijo sino sobre las consecuencias de lo que hablaba él: "Se trataba de una niña de la calle que se moría de hambre y que tuvo que generar relaciones sexuales siendo una niña, y se rieron de eso, no está bien. ¿La sociedad se ríe de eso? No. ¿La sociedad se ríe de Loan? No", apuntó.

También se refirió al los temas de fondo, como el de la pobreza, que sucede hace tiempo pero que no habla de eso en los medios: "Hablar de los niños de la calle no da rating y si lo da si le pegó (Alberto Fernández) o no le pegó", sobre la denuncia por violencia de género de la exprimera dama Fabiola Yañez. Remarcó además la gravedad del tema, pero apuntó a otros problemas actuales que también deberían ser abordados.

En la entrevista, Cibrián Campoy se detuvo en las "formas de expresión" violentas de Javier Milei: "Le debo respeto, es una institución, y le debo respeto. Pero si el Presidente dice esas cosas , lo lógico es que uno diga esas cosas. Y después sucede todo lo que estamos comentando", enfatizó.

El dramaturgo, hijo de los actores Ana María Campoy y Pepe Cibrián, protagoniza y dirige la obra Wilde, un hombre, de viernes a domingo en el teatro Regina, en la Ciudad, junto a la humorista Ana Acosta. El mismo texto fue interpretado por su madre hace 20 años.