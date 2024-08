Mirtha Legrand, furiosa con Marina Calabró: "Es lindo nombrar a la Legrand"

La conductora decidió no hablar más de la relación problemática del expresidente Fernández y Yáñez.

Mirtha Legrand respondió a los dichos de la periodista Marina Calabró sobre que ella tenía conocimiento de los episodios de violencia del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez. La diva apuntó que "e s lindo nombrar a la Legrand", y aseguró que no hablará más del tema porque no le interesa.

Ante la consulta del cronista de A la Tarde, en América TV, con la conducción de Karina Mazzocco, la mediática dijo que Legrand sabía de la complicada relación que tenía la pareja desde 2016 por un llamado que la mujer de Fernández hizo a la producción del programa: "Es lindo nombrar a la Legrand. No me acuerdo de eso, fue hace 8 años. Ya pasó". Ante la insistencia de la prensa, la conductora de La noche de Mirtha no quiso seguir con el tema.