Toto Kirzner le envió un mensaje a Pepe Cibrián tras la polémica desatada en Olga: "Jamás faltaría..."

“Estuvo dando vueltas mi clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente ”, indicó este jueves en la emisión del ciclo que comparte con Martín Rechimuzzi, Noelia Custodio y Evelyn Botto.

En esa línea, sostuvo que “más allá de que esté descontextualizado o se edite en un momento", el escenario "no importa". "Yo me estoy riendo mientras cuento algo terrible y eso es lo que se ve, que no fue mi intención”, sostuvo, al tiempo que comentó que fue víctima de dos abusos sexuales.

Aunque aclaró: “No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar”.

Entonces se refirió directamente a Cibrián: "Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón. Te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘¿Calle o Pepe?’, que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos conocemos".

"Asumo mi error de estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni las consecuencias, que recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido, porque es un espanto el clip, por eso pido perdón, fui un estúpido. Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe”, concluyó.