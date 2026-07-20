20 de julio de 2026 Inicio
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Estados Unidos no da tregua y volvió a atacar a Irán: desde Teherán amenazan con un contraataque

Dos plantas de petróleo quedaron sin funcionamiento tras sufrir ataques. Además, la disputa por el estrecho de Ormuz no da respiro y reportan que un buque quedó en llamas en medio de un confuso episodio.

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Por los ataque

Por los ataque, una persona murió y varias personas resultaron heridas en Tabriz.

Lejos del alto al fuego, Estados Unidos volvió a lanzar una serie de bombardeos nocturnos a Irán, con objetivo en una central nuclear. La denuncia la hicieron desde Teherán y amenazaron con un contraataque.

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“La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala”, señaló el presidente iraní, Masud Pezeshkian a través de un comunicado donde también aseguró que deberán ser “realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia”.

Las agresiones norteamericanas se reavivaron desde hace varios días y se comenzaron a extender más allá de las regiones del sur de Irán. En ese contexto, por novena noche consecutiva, Washington inició el último ataque durante la última hora del domingo, según reportó en X el Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Como consecuencia de las agresiones se registró un muerto y varios heridos en Tabriz (noroeste), a más de 1000 kilómetros del Golfo, reportaron autoridades locales. Al mismo tiempo, también hubo más heridos durante ataques en la ciudad de Urmia, ubicada en la provincia vecina, según varios funcionarios.

Por su parte, la agencia semioficial iraní Tasnim, detallaron que, durante la madrugada, misiles estadounidenses alcanzaron varias ciudades del país, como también Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam Jomeini.

Un buque se incendió cerca de la costa omaní del estrecho de Ormuz

La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque se incendió en aguas cercanas a la costa omaní del estrecho de Ormuz y aún no se confirmó la causa del incidente.

Según el comunicado oficial, el incidente se registró aproximadamente a ocho millas náuticas al noroeste de Kumzar, Omán, y agregó que recibió información de las autoridades militares sobre el incendio de un buque. Por el momento no se detectaron las causas del incendio, pero las autoridades están investigando el incidente.

Frente a esta situación, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que dos petroleros explotaron y quedaron inmovilizados mientras atravesaban el estrecho de Ormuz. Hasta el momento no se informó la identidad de los buques ni si hubo víctimas.

A raíz de ello, el tránsito por el estrecho comenzó a disminuir y según los datos de LSEG, el domingo solo cuatro embarcaciones cruzaron esa ruta, la mitad que el día anterior. En paralelo, el precio internacional del petróleo subía alrededor de un 2% y superaba los u$s 90 por barril.

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