Crece la tensión en Medio Oriente: con fuertes amenazas, Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques

El conflicto volvió a escalar con bombardeos sobre objetivos militares e infraestructura estratégica, mientras el líder supremo iraní lanzó una dura advertencia contra Donald Trump.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se intensificó este sábado con una nueva serie de ataques cruzados en Medio Oriente. Mientras Washington bombardeó instalaciones militares iraníes, Teherán respondió con ofensivas sobre Kuwait y el líder supremo Mojtaba Jamenei lanzó una fuerte amenaza dirigida al presidente Donald Trump.

Jamenei aseguró que Irán y el denominado "frente de la resistencia" están preparados para darle una "lección inolvidable" a Estados Unidos. Además, acusó a Washington de promover la escalada bélica y sostuvo que la reciente ofensiva demuestra que los compromisos asumidos por la Casa Blanca carecen de credibilidad.

Por su parte, el Ejército estadounidense comunicó que los bombardeos alcanzaron infraestructura logística, depósitos subterráneos de armamento, sistemas de vigilancia y objetivos vinculados con operaciones marítimas. Según la versión oficial, la ofensiva estuvo dirigida exclusivamente contra instalaciones militares y no incluyó blancos civiles.

En paralelo, las fuerzas iraníes ampliaron sus operaciones fuera del país y atacaron por segundo día consecutivo instalaciones estratégicas en Kuwait. Las autoridades locales denunciaron daños en infraestructura petrolera, una central eléctrica y una planta desalinizadora, además de incendios que obligaron a interrumpir parte de las operaciones.

La nueva escalada ocurre después de que Donald Trump advirtiera que ordenaría nuevos bombardeos si Irán no retomaba las negociaciones. En ese contexto, el Gobierno iraní también denunció ataques sobre rutas, instalaciones energéticas y una planta desalinizadora ubicada en la provincia de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz.

El desafiante mensaje que Irán exhibió contra Donald Trump días atrás

En medio del recrudecimiento de la guerra, Irán ya había enviado una fuerte señal política con la instalación de una gigantografía en la Plaza Enghelab, uno de los puntos más transitados de Teherán. El cartel mostraba al presidente estadounidense dentro de un ataúd junto a la frase: "Mataremos a Donald Trump".

La imagen apareció pocos días después de que Estados Unidos reanudara los bombardeos sobre territorio iraní y endureciera las medidas de presión con el bloqueo de puertos estratégicos. La ruptura del alto el fuego alcanzado en junio reactivó el conflicto: Washington atacó objetivos militares en distintas zonas de Irán y Teherán respondió con ofensivas sobre bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania e instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en los últimos días que si el conflicto se prolonga podría generar graves consecuencias humanitarias y económicas. El riesgo de una interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz preocupa a la comunidad internacional debido a su importancia para el comercio mundial de petróleo y gas.