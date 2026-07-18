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18 de julio de 2026 Inicio

Alerta por la final del Mundial 2026: el humo de los incendios de Canadá permanece en el cielo de Nueva Jersey

El duelo entre Argentina-España estará afectado por la situación que se vive en la ciudad de Estados Unidos. Las autoridades monitorean los grandes bloques de niebla y hay varias alertas activas por contaminación de aire.

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Apenas se ven los edificios por la cantidad de humo en el aire. 

Apenas se ven los edificios por la cantidad de humo en el aire. 

REUTERS/Eduardo Muñoz.
Argentina se vuelve a entrenar.
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Desde desde Minneapolis hasta Washington los cielos se tiñeron de color gris y marrón, el Servicio Meterológico estadounidense emitió una alerta por "calidad de aire peligrosa" para 100 millones de ciudadanos.

En paralelo, el presidente Donald Trump escribió un duro mensaje contra Canadá en su red social Truth: "Responsabilizamos a Canadá del hecho de que no están manteniendo adecuadamente sus bosques... y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado y poco saludable".

Ante esto amenazó con aumentar los aranceles entre países: "Esto es negligencia deliberada, y se está convirtiendo en un hecho anual, que le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe necesariamente añadirse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente".

Desde Estados Unidos, el periodista Diego “Chavo” Fucks cubre la Copa del Mundo y habló con C5N sobre cómo se encuentra el cielo en la ciudad donde se disputará la final este domingo. "Cuando ves a lo lejos, en el día a día, se ve perfectamente. Bueno creo que esto no va a afectar", aseguró el cronista en la región también se registraron lluvias que ayudaron a disipar el humo.

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