Alerta por la final del Mundial 2026: el humo de los incendios de Canadá permanece en el cielo de Nueva Jersey El duelo entre Argentina-España estará afectado por la situación que se vive en la ciudad de Estados Unidos. Las autoridades monitorean los grandes bloques de niebla y hay varias alertas activas por contaminación de aire. Por Agregar C5N en









Apenas se ven los edificios por la cantidad de humo en el aire. REUTERS/Eduardo Muñoz.

Los incendios forestales en Canadá continúan activos por lo que el humo continúa afectando al país en el oeste y noroeste de Estados Unidos, principalmente en Nueva Jersey donde mañana se disputará la final del Mundial 2026 entre Argentina-España. Esta situación generó rumores de que el partido se cancele por la baja visibilidad.

Desde desde Minneapolis hasta Washington los cielos se tiñeron de color gris y marrón, el Servicio Meterológico estadounidense emitió una alerta por "calidad de aire peligrosa" para 100 millones de ciudadanos.

En paralelo, el presidente Donald Trump escribió un duro mensaje contra Canadá en su red social Truth: "Responsabilizamos a Canadá del hecho de que no están manteniendo adecuadamente sus bosques... y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado y poco saludable".

#AHORA | Nueva York continúa registrando humo de los incendios forestales de Canadá previo a la final del Mundial. @ChavoFuchs



[VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/cdK4QePhsY — C5N (@C5N) July 18, 2026 Ante esto amenazó con aumentar los aranceles entre países: "Esto es negligencia deliberada, y se está convirtiendo en un hecho anual, que le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe necesariamente añadirse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente".