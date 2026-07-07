La Mona Jiménez, junto a la Selección argentina: el cantante cordobés dice presente en Atlanta Durante el himno previo al inicio del partido entre Argentina y Egipto, las cámaras captaron al artista cantando a todo pulmón. En redes sociales el clip se viralizó y los fanáticos festejaron su presencia frente a un partido decisivo para la Selección. Por Agregar C5N en









La Mona Jiménez sorprendió con su presencia en la hinchada. Captura mejorada con IA.

Minutos antes de que comenzara el encuentro entre Argentina y Egipto por un lugar en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, la Mona Jiménez apareció en la tribuna entonando las estrofas del himno nacional argentino. En redes sociales el clip se viralizó y muchos lo tomaron como una buena señal frente a un partido decisivo para la Selección.

El Estadio de Atlanta estalló ante la presencia de la Mona Jiménez cantando el himno nacional desde la tribuna, no es la primera vez que acompaña a la Selección sino que también estuvo presente en el triunfo 3 a 2 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

BENDECIDOS POR LA MONA JIMÉNEZ pic.twitter.com/taLzdakiuD — Marian Herrera (@marianherrrera) July 7, 2026 Ante un medio que le consultó antes del partido en Miami la Mona vatició el resultado ante Cabo Verde: "Un periodista me dice: ‘¿Cómo salimos?’. Metemos tres goles". Aunque también tiró una dura crítica ""no me gustó el primer tiempo, si juega así Argentina, vamos a tener problemas".

En redes sociales la imagen de la Mona no pasó de largo, sino que muchos comentaron y se alegraron porque las cámaras oficiales de la transmisión lo enfocaron.