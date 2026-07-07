En Vivo
7 de julio de 2026 Inicio

La Mona Jiménez, junto a la Selección argentina: el cantante cordobés dice presente en Atlanta

Durante el himno previo al inicio del partido entre Argentina y Egipto, las cámaras captaron al artista cantando a todo pulmón. En redes sociales el clip se viralizó y los fanáticos festejaron su presencia frente a un partido decisivo para la Selección.

Por
La Mona Jiménez sorprendió con su presencia en la hinchada. 

La Mona Jiménez sorprendió con su presencia en la hinchada. 

Captura mejorada con IA.
una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas
Te puede interesar:

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

El Estadio de Atlanta estalló ante la presencia de la Mona Jiménez cantando el himno nacional desde la tribuna, no es la primera vez que acompaña a la Selección sino que también estuvo presente en el triunfo 3 a 2 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ante un medio que le consultó antes del partido en Miami la Mona vatició el resultado ante Cabo Verde: "Un periodista me dice: ‘¿Cómo salimos?’. Metemos tres goles". Aunque también tiró una dura crítica ""no me gustó el primer tiempo, si juega así Argentina, vamos a tener problemas".

En redes sociales la imagen de la Mona no pasó de largo, sino que muchos comentaron y se alegraron porque las cámaras oficiales de la transmisión lo enfocaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

últimas noticias

La conocida artista compartió un recuerdo en un momento inesperado.

Son famosos, se separaron hace años y ella confesó la fuerte escena de celos que le hizo: "Estaba que trinaba"

Hace 6 minutos
Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

¡Aguante corazón! La emoción de Messi tras la agónica clasificación ante Egipto

Hace 7 minutos
Portal 7/7 y una fecha especial para la Argentina.

Portal 7/7: qué es, qué significa y cómo alinearte con su energía hoy en Argentina

Hace 10 minutos
Ánge de Brito mandó al frente a los famosos que pegaron el faltazo en su cumpleaños.

Ángel de Brito los mandó al frente: los famosos que faltaron a su cumpleaños y sus insólitas excusas

Hace 15 minutos
Los mejores memes que dejó la histórica victoria de Argentina ante Egipto

Los mejores memes que dejó la histórica victoria de Argentina ante Egipto

Hace 16 minutos