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Participa en MasterChef, está casado y lo vinculan con una figura de Telefe: dio la cara y contó la verdad

Un concursante del certamen gastronómico decidió romper el silencio tras los fuertes trascendidos sobre su vida afectiva.

El reconocido deportista fue acusado de serle infiel a su pareja.

El reconocido deportista fue acusado de serle infiel a su pareja.

El exarquero Pablo Migliore quedó envuelto en un inesperado remolino mediático luego de que Nora Colosimo insinuara públicamente un acercamiento afectivo con China Ansa. La versión cobró fuerza tras una distendida reunión nocturna entre integrantes del certamen gastronómico MasterChef Celebrity, despertando sospechas debido a que tanto el deportista como la periodista televisiva están en pareja con otras personas desde hace tiempo.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 
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Ante la repercusión de los trascendidos, el exdeportista decidió romper el silencio para esclarecer el verdadero desarrollo de aquel encuentro y desactivar las especulaciones. “Tuvimos una salida grupal. Fuimos a comer a lo del marido de Julieta Nair y después fuimos a tomar unos tragos. La verdad que muy divertido, somos un grupo muy unido, hablamos mucho”, explicó Pablo Migliore al reconstruir la trastienda de la velada.

El exfutbolista también se refirió al revuelo que se armó dentro del reality de cocina tras los comentarios vertidos en los pasillos del canal de las pelotas. El concursante lamentó que un encuentro entre colegas derivara en una acusación infundada, remarcando que el clima de trabajo en Telefe siempre se caracterizó por la buena onda entre los famosos que compiten en las hornallas.

Respecto al origen del rumor en los medios de comunicación, el propio exjugador confesó haber tomado conocimiento del tema a través de la comunicación directa con su colega de pantalla. Al ser consultado sobre si tuvo la oportunidad de confrontar o charlar personalmente con la madre de Wanda Nara, el exfutbolista optó por restarle dramatismo a la situación y aclaró no haber mantenido ningún intercambio todavía por cuestiones de agenda y cruces de grabación.

De este modo, el deportista procuró llevar calma tras los dichos vertidos por la panelista, priorizando el gran momento profesional que atraviesa. Sin afán de generar rispideces en el estudio de Telefe, el concursante dejó en claro que la velada solo consistió en un festejo sano entre compañeros de trabajo, desmintiendo categoricamente cualquier historia de amor paralela.

Qué dijo Pablo Migliore sobre los rumores de infidelidad

Frente a la fuerte acusación lanzada por Nora Colosimo, el exdeportista se mostró plenamente al tanto de la repercusión que alcanzaron los trascendidos. Lejos de esquivar el tema, la figura televisiva analizó la exposición mediática que conlleva su participación en el certamen de cocina: “Yo entiendo que son las reglas del juego, de estar en un reality, pero no sabía que arrancaban tan fuerte”, expresó el exfutbolista.

Para sepultar de manera definitiva cualquier tipo de especulación sobre un conflicto familiar, el concursante desveló la cercanía que existe entre su círculo íntimo y la periodista de Telefe. “Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China, de hecho hasta se habla con mi señora”, reveló Pablo Migliore, dando cuenta de la absoluta transparencia que reina en su entorno afectivo.

Finalmente, el participante explicó que se enteró de la polémica a través de la propia China Ansa, quien le advirtió sobre las versiones en circulación. Respecto a la madre de Wanda Nara, el exdeportista reconoció que todavía no tuvo la oportunidad de cruzársela personalmente en los estudios para dialogar sobre lo sucedido, aunque aclaró que transita este momento mediático con absoluta calma y serenidad.

De esta manera, el deportista busca dar por cerrado el episodio y enfocar todas sus energías en el ritmo exigente de las hornallas. Con la contención de su hogar y la respaldada de su entorno, el participante prefiere hacer oído sordo a las polémicas de pasillo y concentrarse de lleno en avanzar dentro de la competencia.

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