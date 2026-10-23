En el día del cumpleaños 75 de Charly García, Netflix anunció el lanzamiento de su documental La producción se llamará “Charly por Charly” y, de acuerdo con lo que adelantó el propio artista, promete contar su historia en primera persona. Agregar C5N en









Charly García tendrá su propio documental. Captura Instagram

En el marco de su cumpleaños número 75, Netflix anunció este viernes 23 de octubre la realización de un documental sobre la vida y obra de Charly García: "Charly por Charly".

El largometraje, que actualmente se encuentra en etapa de producción, contará con la voz y el relato en primera persona del propio prócer del rock nacional.

El proyecto está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films, con Vanessa Ragone al frente de la producción. Desde la plataforma adelantaron que la película explorará la huella y el impacto de la música del artista a lo largo de las décadas, aunque por el momento no fijaron una fecha precisa de estreno y se limitaron a anticipar que llegará "próximamente".

Netflix producirá el documental de Charly García. "Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria", destacó Ragone tras hacerse pública la noticia.

En la misma línea, Hartmann calificó la oportunidad de retratar al músico como "un sueño hecho realidad" y "el desafío más alucinante" de su carrera profesional.