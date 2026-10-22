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Se conocieron detalles de una de las internas más fuertes de MasterChef: "Ella juega su personaje"

Una de las grandes figuras de la competencia rompió el silencio y expuso el verdadero clima que se vive detrás de las cámaras.

Volvieron las disputas entre participantes del certamen culinario.

Volvieron las disputas entre participantes del certamen culinario.

El clima de convivencia entre las figuras de MasterChef Celebrity suma un nuevo capítulo de tensión mediática tras los cruces entre Karina Mazzocco y Edith Hermida. En medio de las crecientes versiones sobre una tirante relación entre ambas concursantes, la conductora del programa A la tarde optó por hablar abiertamente del conflicto para aclarar la situación que se vive detrás de las cocinas del famoso certamen de televisión.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 
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En una entrevista concedida a SQP, el ciclo encabezado por Yanina Latorre en la pantalla de América TV, la presentadora analizó las jugadas estratégicas de su par y admitió el impacto directo que tuvo en su desempeño durante las grabaciones. “Sí, me reperjudicó ese beneficio que ella usó”, aseguró la conductora, aunque le restó dramatismo a la maniobra delictiva en lo gastronómico al añadir: “Está bien, yo haría lo mismo en su lugar”.

Sin embargo, las revelaciones de la figura televisiva expusieron una tibia decepción respecto al vínculo personal que esperaba consolidar en el reality con la integrante de Bendita. “Yo estaba recontenta, digo: ‘Ay, qué bueno, me toca con Edith, nos vamos a hacer amigas’”, recordó sobre sus primeras expectativas, dejando al descubierto cómo las tensiones de la competencia alteraron los planes iniciales entre ambas celebridades.

Por último, Karina sembró dudas sobre los verdaderos sentimientos de su compañera al deslizar que “por momentos, creo que algo tiene”, aunque optó por restarle dramatismo al asunto y enfocarse en su camino en las cocinas: “Yo me concentro en lo que me pasa a mí y voy para adelante. Y si hay algo del pasado, bueno, qué sé yo, listo, demos vuelta a la página”.

Para dar por cerrado el tema y desactivar cualquier tipo de enfrentamiento directo, la presentadora concluyó con una tajante definición sobre el rol de cada una dentro del programa: “Para nada. Ella juega su personaje, yo el mío”.

El tenso cruce entre Wanda Nara y Edith Hermida en MasterChef

Las estaciones de trabajo en MasterChef Celebrity se transformaron en el escenario de un acalorado cara a cara entre Wanda Nara y Edith Hermida. El conflicto estalló cuando la conductora increpó a la participante por los informes sobre su entorno familiar que se emiten en el ciclo donde trabaja la panelista. “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezar a dar a mi hermana”, atino a decir la mediática sin rodeos.

Frente a la advertencia, la integrante de Bendita justificó la cobertura sobre la modelo manifestando simpatía por su presente amoroso. “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen”, remarcó la periodista, pero la empresaria desconfió de sus palabras al señalar que en la pantalla chica mantenía una postura crítica. Lejos de retroceder en el intercambio, la concursante reafirmó su postura sobre las reconciliaciones sentimentales: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”, retrucó la panelista.

El ida y vuelta subió de tono cuando la mayor de las hermanas salió a defender la personalidad de la modelo con una directa advertencia. “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”, siguió la empresaria. Ante esta apreciación, la histórica figura del ciclo nocturno arremetió con una frase que involucró sorpresivamente a otra celebridad: “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)”, disparó la participante.

El remate de la discusión incluyó una filosa sentencia por parte de la modelo para dar por terminada la contienda verbal en pleno estudio. “Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”, concluyó la mediática, dejando en claro los límites para proteger a la modelo y marcando terreno dentro del certamen gastronómico ante el impensado nombramieto de Eugenia Suárez.

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