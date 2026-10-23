Sorpresa por lo que dijo Mercedes Ninci luego de que un camarógrafo le tirara del pelo en vivo

Una caótica cobertura periodística derivó en un insólito e impensado episodio en vivo que dejó paralizada a toda la televisión.

Un repudiable episodio de agresión física ocurrió durante una cobertura periodística en la vía pública cuando un camarógrafo agredió a la cronista Mercedes Ninci . El hecho se produjo en pleno tumulto mientras los movileros intentaban obtener la palabra de los involucrados en una causa judicial de alta repercusión mediática.

La transmisión se realizaba en vivo para un programa de televisión desde las puertas de la Unidad Fiscal . Allí se encontraba citada Candela Arizaga , pareja de Facundo Moyano , para brindar su declaración testimonial acompañada por su abogado defensor.

Como revelaron en La Mañana con Moria, el amontonamiento de periodistas y equipos técnicos se generó por la enorme expectativa mediática en torno al caso judicial de Facundo Moyano . En medio del desorden para conseguir la primicia, la situación escaló violentamente cuando un colega de otro medio decidió avanzar a la fuerza.

En pleno forcejeo, un camarógrafo le propinó un golpe en la cabeza a Mercedes Ninci e inmediatamente le tiró fuertemente del pelo para correrla del lugar. La cobarde maniobra buscaba desplazar a la movilera mientras ella lograba entrevistar a Candela Arizaga.

La secuencia generó un repudio instantáneo en el estudio de televisión por parte de la conductora Moria Casán , quien exclamó indignada al aire: "¡Agresión! Horrible esa mano señor, metasela en otro lado. ¡Atrevido! ¡Maleducado! Estoy indignada" .

Mercedes Ninci, agredida en el móvil del programa de Moria Casán. El Trece

Qué dijo Mercedes Ninci tras el tirón de pelo

Lejos de sumarse al enojo generalizado, Mercedes Ninci sorprendió a todos al restarle dramatismo a la agresión física sufrida en la Unidad Fiscal. Tras el tenso momento, la reconocida cronista declaró al aire: "Sabemos quién es pero está todo bien porque pertenece a un programa amigo de otro canal".

Pese a la vehemencia de Moria Casán en defenderla, la periodista prefirió bajar la espuma del conflicto y no iniciar una contienda mediática contra su agresor. De esta forma, Mercedes Ninci buscó calmar las aguas al asegurar simplemente que "está todo bien".

Sin embargo, la movilera no ocultó su fastidio por las complicaciones sufridas para realizar su labor informativa entre la multitud de colegas. Con visible molestia por el descontrol en la calle, Mercedes Ninci remarcó de manera tajante: "Me jode que no te dejen laburar, pero bueno".

Para dar por cerrado el tema y quitarle peso al forcejeo, la periodista apeló a su habitual ironía en los medios de comunicación. En medio de la tensión del momento, Mercedes Ninci lanzó un desopilante comentario humorístico: "Decí que no tengo extensiones porque me dejaban pelada".