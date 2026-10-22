Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Un detalle durante las degustaciones del reality desató un fuerte debate mediático que puso a una de sus jurados en el ojo de la tormenta.

Un fuerte revuelo mediático sacudió en las últimas horas a la pantalla de Telefe , luego de que la jurado Maru Botana quedara en el centro de las críticas por su controversial manera de evaluar los platos en MasterChef Celebrity . La controversia estalló tras la presentación de unas empanadas de mondongo elaboradas por el participante Campi , donde la cocinera simuló probar la comida sin comerla por completo frente a la mirada atenta de la conductora Wanda Nara .

El episodio no tardó en viralizarse masivamente en las redes sociales, provocando una avalancha de memes y duros cuestionamientos del público sobre cómo la especialista puede emitir un veredicto culinario sin ingerir las preparaciones. Ante la magnitud de la repercusión en un programa de televisión, la cocinera decidió defender su postura asegurando: “No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito” .

Para justificar sus acotadas degustaciones en el certamen gastronómico de Telefe, la jurado fundamentó su metodología en sus tres décadas de trayectoria profesional. En ese sentido, Maru Botana afirmó en SQP tajante: “No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal” , agregando además sobre su debut formal en el formato que “es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo” .

Sin embargo, las explicaciones de la chef no aplacaron los ánimos y encontraron una filosa respuesta por parte de Yanina Latorre , quien reavivó su histórico enfrentamiento mediático desde su cuenta oficial de X. La panelista y conductora desmintió la tranquilidad pública de la jurado y lanzó un picante contraataque al sentenciar: “Lo de los memes es mentira. Esta amargadisima” .

La influencer Marta Fort , participante de MasterChef Celebrity en Telefe, rompió el silencio en una entrevista para el ciclo mencionado y reveló los entretelones del conflicto que sacude al programa. La joven analizó la repercusión que genera la actitud de Maru Botana durante las devoluciones y buscó restarle dramatismo a la técnica de evaluación de la famosa chef.

Respecto a los cuestionamientos vertidos contra la especialista, la concursante opinó sobre la autoridad culinaria de la integrante del estrado frente a las cámaras de América TV. Con tono comprensivo, la participante expresó: “Si ella cree en sus dotes de chef que no tiene que probar la comida, mientras que dé una devolución y no esté errada…”.

Pese a intentar suavizar la situación, la hija de Ricardo Fort confirmó que el tema se debatió acaloradamente detrás de cámaras entre los propios concursantes del certamen. La mediática mandó al frente a sus compañeros de reality al revelar sin filtro sobre el chat grupal: “El grupo de WhatsApp es un conventillo total”.

Para graficar el malestar que se vive en los pasillos de Telefe, la concursante citó un mensaje directo del chat privado en el que criticaban una insólita devolución de la especialista. En esa línea, Marta Fort recordó la frase de uno de los participantes: “La otra vez vi un comentario que decía: ‘Probó la ensalada y opinó de la tortilla’”.

Aunque la influencer prefirió resguardar la identidad de sus compañeros y no dio nombres sobre quién escribió la queja, sus declaraciones expusieron la interna que atraviesa MasterChef Celebrity. La metodología de Maru Botana no solo desató un aluvión de críticas en redes sociales, sino que mantiene en alerta a todo el elenco del certamen televisivo.