La cocina de MasterChef está más caliente que nunca con el entredicho entre la conductora Wanda Nara y su colega Edith Hermida: "Tené cuidado", le advirtió la empresaria a la presentadora de Bendita TV.
Una conversación sobre el entorno familiar y Zaira Nara generó un cruce entre las mediáticas y ninguna se quedó callada.
La cocina de MasterChef está más caliente que nunca con el entredicho entre la conductora Wanda Nara y su colega Edith Hermida: "Tené cuidado", le advirtió la empresaria a la presentadora de Bendita TV.
El cruce entre las dos mujeres se vio en vivo en el reality de Telefe, y empezó cuando Nara visitó el puesto de cocina de Hermida y aprovechó para reclamarle que no hable de su hermana, Zaira Nara: "Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”.
La exmujer del futbolista Mauro Icardi y el empresario Maxi López aludió a los comentarios por la reconciliación de la más chica de las Nara y su marido, Jakob Von Plessen: “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empiezan a dar a mi hermana”, sentenció.
“¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen”, se defendió la panelista de TV y la cantante le retrucó que "no dicen lo mismo en tu programa”. Al final la co-conductora en el Club del Moro se quedó con la última palabra: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”.
Zaira Nara retomó el vínculo con el criador de caballos en los últimos meses, y con quien tiene dos hijos, tras cuatro años distanciados, Jakob Von Plessen. El romántico gesto entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras confirmar su reconciliación. Recientemente, ambos sorprendieron con un tierno gesto que confirma el regreso de la pareja.