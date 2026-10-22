Explosiva pelea en MasterChef entre Juli Poggio y Luciana Geuna: "Me perjudicás a mí" La periodista contaba con un beneficio que usó en contra de la influencer y se desató un escándalo, que casi termina en llanto. Agregar C5N en









¿Qué pasa con Juli Poggio? Redes sociales

Al haber ganado la medalla dorada la semana pasada, Luciana Geuna contaba con un beneficio en MasterChef Celebrity que no le sirvió para nada. La jugada consistía en intercambiar un producto con una dupla rival y cambiar su compañero. Ella perjudicó directamente a Juli Poggio de rebote y se generó una fuerte pelea.

En la noche del programa, la tarea era dividirse en equipos de dos dispuestos previamente con una salsa que tenían guardada en sus estaciones. La dupla consolidada iba a trabajar en conjunto, pero iban a competir por el lugar en el balcón. Uno pasaba de ronda y otro competía en la gala de eliminación.

Juli Poggio hacía dupla con Pablo Migliore y Geuna con Mike Amigorena, con quien pidió directamente no trabajar. Fue entonces que su decisión fue pedirle a la ex Gran Hermano trabajar con su compañero/rival, el exarquero de Boca. “Yo soy la única perjudicada, me perjudicás a mí”, reclamó la influencer.

¿Cuál es el problema de todo eso? Mike es uno de los mejores cocineros del programa y quien compita con él, tenía serias posibilidades de pelear por la permanencia. Fue así que Poggio no pudo hacer un plato mejor que Mike y Geuna… tampoco pudo pasar. Perdió contra el plato de Migliore y todos apuntaron contra ella: “El karma”.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera" La periodista Morena Beltrán se fue de Masterchef tras ser eliminada en la tercera gala. Lejos de enojarse con el jurado, se lamentó por dejar a sus compañeros y reveló que prefiere "estar afuera".

La comunicadora rompió el silencio tras perder su lugar en la competición con una "milanesa de mondongo con puré", que no logró convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. En su lugar, quien sigue en el certamen es la cantante y actriz Julieta Nair Calvo. “Siento que la milanesa estaba hermosa, doradita. Obviamente en el momento te angustiás, pero hay que respetar las jerarquías y no me voy a poner a hacer un berrinche”, reconoció sobre la decisión de los chefs.