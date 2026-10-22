IR A
IR A

Marta Fort reveló qué es lo que piensan los participantes de MasterChef sobre Maru Botana: "Si ella cree en..."

La polémica por las degustaciones llegó hasta la intimidad del grupo. Pese a los rumores que circularon sobre la apreciación de los participantes, la jurado asegura que no sigue los comentarios.

La hija de Fort consideró que no necesariamente representa un problema para quienes compiten.

La hija de Fort consideró que no necesariamente representa un problema para quienes compiten.

Redes sociales

Marta Fort contó qué se comenta puertas adentro de MasterChef Celebrity (Telefe) sobre la manera en que Maru Botana prueba los platos durante las devoluciones. La influencer habló en SQP y sorprendió al dar a conocer que el tema también circuló por el grupo de WhatsApp que comparten los concursantes.

La influencer presentó a su nueva pareja.
Te puede interesar:

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La polémica nació por la forma en que la cocinera degusta las preparaciones, una actitud que despertó cuestionamientos entre los televidentes y abrió el debate sobre sus devoluciones en las redes. Consultada al respecto, la hija de Fort consideró que no necesariamente representa un problema para quienes compiten. "Si ella cree en sus dotes de chef que no tiene que probar la comida, mientras que dé una devolución y no esté errada…", expresó.

Pese a eso, admitió que el asunto también se comentó fuera de cámara. Sobre ese chat grupal, lanzó una definición muy clara. "El grupo de WhatsApp es un conventillo total", afirmó.

Para ilustrarlo, recordó un mensaje que había leído. Decía que la jurado había probado la ensalada y opinado sobre la tortilla, una alusión a una devolución sobre un plato distinto del que había degustado. La mediática evitó decir quién lo escribió y no identificó al participante.

La reacción de Maru Botana ante las críticas en MasterChef

Maru Botana rompió el silencio comentó que no sigue lo que se dice en las redes sobre el programa que conduce Wanda Nara. "Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", respondió a Sálvese Quien Pueda.

Una de las escenas que más comentarios generó fue una en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa. Ante eso, la chef explicó su manera de comer. "Yo como muy poquito, como un pajarito", dijo.

Donato De Santis y Maru Botana.

Donato De Santis y Maru Botana.

También defendió su criterio profesional frente a los cuestionamientos del público. "Hace más de treinta años que cocino", aseguró, y cerró: "Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

Crece el revuelo en la televisión abierta.

Desvincularon a una figura y hay escándalo en la previa al lanzamiento de un programa que generaba expectativa

La señal de aire prepara un desembarco que ya dio que hablar en el canal.

Telefe apuesta fuerte: se filtró la modelo que quiere que sea su conductora en 2027

Un futbolista de la Scaloneta habría intentado tentar a la conductora.

Revelaron quién sería el futbolista de la Selección que estaría hablando con Sabrina Rojas

Volvieron las disputas entre participantes del certamen culinario.

Se conocieron detalles de una de las internas más fuertes de MasterChef: "Ella juega su personaje"

últimas noticias

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 7 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 26 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 28 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 50 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 56 minutos