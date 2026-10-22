Marta Fort reveló qué es lo que piensan los participantes de MasterChef sobre Maru Botana: "Si ella cree en..." La polémica por las degustaciones llegó hasta la intimidad del grupo. Pese a los rumores que circularon sobre la apreciación de los participantes, la jurado asegura que no sigue los comentarios. Agregar C5N en









La hija de Fort consideró que no necesariamente representa un problema para quienes compiten. Redes sociales

Marta Fort contó qué se comenta puertas adentro de MasterChef Celebrity (Telefe) sobre la manera en que Maru Botana prueba los platos durante las devoluciones. La influencer habló en SQP y sorprendió al dar a conocer que el tema también circuló por el grupo de WhatsApp que comparten los concursantes.

La polémica nació por la forma en que la cocinera degusta las preparaciones, una actitud que despertó cuestionamientos entre los televidentes y abrió el debate sobre sus devoluciones en las redes. Consultada al respecto, la hija de Fort consideró que no necesariamente representa un problema para quienes compiten. "Si ella cree en sus dotes de chef que no tiene que probar la comida, mientras que dé una devolución y no esté errada…", expresó.

Pese a eso, admitió que el asunto también se comentó fuera de cámara. Sobre ese chat grupal, lanzó una definición muy clara. "El grupo de WhatsApp es un conventillo total", afirmó.

Para ilustrarlo, recordó un mensaje que había leído. Decía que la jurado había probado la ensalada y opinado sobre la tortilla, una alusión a una devolución sobre un plato distinto del que había degustado. La mediática evitó decir quién lo escribió y no identificó al participante.

Redes sociales La reacción de Maru Botana ante las críticas en MasterChef Maru Botana rompió el silencio comentó que no sigue lo que se dice en las redes sobre el programa que conduce Wanda Nara. "Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", respondió a Sálvese Quien Pueda.

Una de las escenas que más comentarios generó fue una en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa. Ante eso, la chef explicó su manera de comer. "Yo como muy poquito, como un pajarito", dijo. Donato De Santis y Maru Botana. También defendió su criterio profesional frente a los cuestionamientos del público. "Hace más de treinta años que cocino", aseguró, y cerró: "Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal".