¿Pareja confirmada? Con quién tendría una relación Franco Colapinto El piloto argentino fue visto junto a la cantante uruguaya en una salida nocturna. Las imágenes dejaron abierta la posibilidad de que inicien un romance sin confirmación de por medio.







Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera.

El piloto Franco Colapinto fue fotografiado y filmado muy cerca de la cantante uruguaya Meri Deal luego de una fiesta en México, lo que generó fuerte especulación sobre un posible romance.

Las imágenes muestran gestos de cercanía, abrazos y hasta un beso entre ambos, mientras compartían el VIP de un boliche luego de la carrera de F1.

Meri Deal, ex integrante de la banda uruguaya Toco Para Vos, vive en México desde hace dos años y lleva una exitosa trayectoria musical como solista.

Ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, aunque las evidencias y el seguimiento de sus redes sociales alimentan la versión. El nombre de Franco Colapinto se encuentra nuevamente en los títulos, esta vez por motivos ajenos al volante. Luego de la carrera de F1 en México, el joven piloto fue fotografiado junto a Meri Deal en un boliche del país azteca, lo que despertó rumores de que podrían haber comenzado un vínculo sentimental. Las imágenes muestran que la pareja compartió la noche entre gestos de complicidad.

Meri Deal, nacida en Montevideo en 1996, alcanzó popularidad como vocalista de la banda Toco Para Vos y actualmente desarrolla su carrera como solista desde México. Su relación con el ámbito artístico y la música la llevaron a obtener reconocimiento en América Latina, mientras su nombre empezó a relacionarse también con el ambiente deportivo por su cercanía a Colapinto.

Aunque ninguno confirmó ni desmintió el romance, hay varias señales que pueden sostener este vínculo. Estas van desde su mutuo seguimiento en redes sociales hasta la salida conjunta del VIP del boliche.

Meri Deal Redes sociales Quién sería la nueva pareja de Franco Colapinto Según informes de medios argentinos, Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera de la Fórmula 1 en México. El panelista Pepe Ochoa relató que “arrancaron medio tímidos” pero luego continuaron la noche entre miradas, charlas al oído y finalmente un beso.

La cantante uruguaya ingresó al VIP del boliche donde se encontraba Colapinto junto a figuras del espectáculo como el productor Bizarrap. Las cámaras y los vídeos captaron cómo ambos se retiraron juntos del lugar, lo que reforzó las especulaciones de una posible relación.

Meri Deal Redes sociales Mientras los medios mantienen el seguimiento, la veracidad de la pareja aún no está confirmada oficialmente. Meri Deal había declarado previamente que “prefiere mantener en la intimidad” su vida personal, aunque reconocía estar en pareja.