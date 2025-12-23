24 de diciembre de 2025 Inicio
El misterioso regalo que recibió Franco Colapinto por Navidad: "Papá Noel Secreto"

El piloto argentino protagonizó un lindo momento junto a todos los corredores de la máxima categoría, en un clásico internacional en el que los obsequios son anónimos.

Colapinto jugó al Papá Noel secreto y recibió un gran regalo.

La Fórmula 1 no se toma vacaciones y, en esta Navidad, ideó un juego con el piloto argentino Franco Colapinto y todos los corredores de la máxima categoría del automovilismo, donde se hacen regalos anónimos, y fue furor entre los fanáticos: "Papá Noel Secreto".

Briatore y Horner juntos, en la temporada pasada en Fórmula 1.
Bombazo en la Fórmula 1: el cerebro del éxito de Red Bull, cerca de ser el nuevo jefe de Colapinto

El corredor de Alpine protagonizó un divertido momento, que rápidamente se viralizó en redes, junto al británico Oliver Bearman (Haas), quien fue el que recibió el regalo de Franco, y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), de quien recibió un presente.

Además del privilegio que significa desde lo deportivo, ser parte de la parrilla para el final de la temporada hace que forme parte de un evento especial en la categoría: Secret Santa, una especie de amigo invisible en el que a cada piloto se le asigna un colega al que deben hacerle un regalo.

bearman
Oliver Bearman, de 20 años, con el regalo que le dio Colapinto.

Oliver Bearman, de 20 años, con el regalo que le dio Colapinto.

Con la remera rosada de Alpine y un gorro navideño azul, el argentino recibió el regalo de parte de su "amigo invisible" e intentó adivinar de quién era: “Creo que es alguien de Red Bull”, expresó, mientras sacaba de la caja un muñeco Funko Pop de Yuki Tsunoda. La gran particularidad del vínculo entre el asiático y el nacional es que se invirtieron los roles respecto al año pasado, cuando Franco le obsequió un mate en el mismo marco.

Enseguida, fue Bearman el protagonista del regalo y rápidamente se dio cuenta quién era su amigo invisible. "Me pregunto quién me habrá dado esto...", comentó irónicamente la revelación del año junto al rookie francés Isack Hadjar. Su obsequio fue una remera cuyo estampado mostraba a un oso vestido de Argentina con el #87 (el número que identifica a Ollie). "Gracias, Franco", cerró el piloto.

