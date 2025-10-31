Un reconocido expiloto de Fórmula 1 criticó duramente a Franco Colapinto "Si Paul Aron tuviera la plata, Alpine le hubiera puesto de titular", deslizó, sugiriendo que el puesto del pilarense está vinculado al peso de los sponsors. Por







Juan Pablo Montoya cargó contra el piloto argentino.

A la espera del inminente anuncio de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 como representante de Alpine, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya lo criticó duramente.

El expiloto de Williams y McLaren fue consultado sobre las posibilidades de su hijo, Juan Sebastián Montoya, de llegar a la Fórmula 1. En su respuesta, el colombiano utilizó el caso de Colapinto como ejemplo del peso que tienen los patrocinadores en el automovilismo actual.

Colapinto Austin “El motivo por el que Colapinto llegó a la Fórmula 1 es que los argentinos se unieron para apoyarlo, y eso marcó la diferencia para que lo subieran a un coche de F1”, señaló Montoya, ganador de siete grandes premios.

El excampeón también sostuvo que, de haber contado con el mismo respaldo financiero, el estonio Paul Aron ocuparía hoy el lugar del argentino, a pesar de que Colapinto lo superó ampliamente en cada oportunidad en la que compartieron escudería: “Esa es la realidad. En este momento, si Paul Aron tuviera el dinero, lo habrían puesto a él”.