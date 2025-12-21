La promesa de Franco Colapinto sobre Boca y la Fórmula 1: "Cuando haga mi primer podio..."

El piloto argentino de la máxima categoría del automovilismo volvió a exponer su simpatía por el Xeneize y reveló cómo reaccionaría en caso de conseguir finalizar en los primeros tres puestos en una carrera.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto , prometió que si alcanza su primer podio en la máxima categoría del automovilismo, festejará con una referencia a Boca , el club del cual es fanático. Además, remarcó el rol de sus familiares en su simpatía por el Xeneize.

En un video publicado por el fotógrafo Andrés Arouxet, Colapinto afirmó entre risas que celebraría su primer podio en la Fórmula 1 con una alusión al Xeneize y se refirió a su fanatismo por el equipo: "Cuando haga mi primer podio, subo diciendo Boooca, Boooca. Mi familia era muy bostera y después, a raíz de eso, me empezó a llevar a la cancha y me volví muy fan".

"Desde chiquito iba a todos los partidos, ahora estoy en Europa y estoy complicado. Lo que más me duele es no poder ir a la cancha. Siempre hay un par con la remera de Boca y banderas en las carreras" , agregó en esta línea.

Por lo pronto, el pilarense palpita la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo, en la que buscará ganar confianza y comenzar a sumar sus primeros puntos con la escudería Alpine. En la anterior campaña, los porotos se le resistieron al pilarense producto de un flojo rendimiento del monoplaza.

Embed - Andrés Arouxet Boca Foto on Instagram: "Booooca Booooca y el grito de guerra de los hinchas de Boca que hace sentir a Franco más cerca de casa! El Movimiento Popular Más Grande del Mundo "

La primera cita del próximo año tendrá lugar en Melbourne con el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo. Allí, el corredor albiceleste empezará una nueva ilusión de alcanzar el podio.

Ni Franco Colapinto ni Lando Norris: quién fue el piloto de Fórmula 1 mejor pago del 2025

En un informe elaborado por el medio especializado en finanzas Forbes, reveló que los diez pilotos mejor pagos de la categoría acumularon cerca de u$s363 millones en salarios y bonificaciones, un incremento del 15% respecto al año anterior, impulsado por la exclusión de los sueldos del tope presupuestario.

Tras finalizar tercero en el circuito de Yas Marina, Lando Norris se alzó con el título de 2025, a tan sólo dos puntos del actual tetracampeón, Max Verstappen, y se llevó una bonificación estimada en u$s10 millones. Sin embargo, a pesar del suculento premio, y un salario estimado de $18 millones y otros $29 ganados por su gran rendimiento en la pista, no fue suficiente para ser el piloto más ganador en la carrera financiera de la F1.

Max Verstappen, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1, fue otra vez quien lideró el ranking de los mejores pagos de la máxima categoría, con una compensación total estimada de u$s76 millones, incluyendo 65 millones en salario y 11 millones en bonificaciones. La superestrella holandesa de 28 años ostentó el título de mejor pagado en pista durante cuatro temporadas consecutivas.