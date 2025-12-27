El gobierno israelí rechazó que una empresa de su país explote petróleo en las Islas Malvinas

El canciller de Israel, Gideon Sa'ar, se opuso a la participación de una compañía privada en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas. Además, destacó las relaciones actuales con el gobierno de Javier Milei.

La explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en la Cuenca Norte de Malvinas prevé una inversión de u$s2.000 millones y la producción de miles de barriles de crudo por día.

El Estado de Israel se opuso a la explotación petrolera de una empresa privada de su país en las Islas Malvinas , lo que generó gestos de agradecimiento por parte de las autoridades argentinas. Esto sucedió después de que la Casa Rosada expresara su rechazo al desarrollo del proyecto del yacimiento offshore conocido como Sea Lion , ubicado al norte del archipiélago del Atlántico sur, donde el país mantiene un reclamo de soberanía.

La explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte es un proyecto que están llevando adelante la compañía británica Rockhopper Exploration Plc y la empresa de capitales privados israelíes Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Después de la queja argentina , el encargado por parte del Estado de Israel de despegarse del proyecto en Malvinas fue el propio canciller del país, Gideon Sa'ar . El funcionario emitió un comunicado mediante su cuenta oficial de la red social X en el que no solo ratificó el carácter estratégico de las relaciones bilaterales con Buenos Aires , sino que también pidió por una solución pacífica al reclamo nacional por la soberanía de las islas del Atlántico Sur bajo dominio británico.

“Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, publicó el canciller israelí. Luego, sostuvo que "se trata una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna. Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina" , cerró Sa'ar.

El alto funcionario israelí completó su mensaje con dos fuertes declaraciones políticas. Por un lado, expresó el deseo oficial de su país de que la disputa entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas se resuelva mediante el diálogo. Pero lo más importante a nivel geopolítico fue que destacó "la relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei, que el pueblo de Israel valora de manera especial".

La declaración del Estado de Israel sobre esta explotación petrolera en las Islas Malvinas sucedió después de que la Cancillería nacional rechazara el avance del proyecto Sea Lion, al que considera ilegal e ilegítimo por realizarse en una zona marítima en disputa. En este sentido, la Casa Rosada destacó que su avance viola resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a abstenerse a tomar decisiones unilaterales mientras persista la controversia.

El yacimiento Sea Lion es uno de los proyectos petroleros más importantes en Malvinas. Según las compañías implicadas, se prevén inversiones superiores a los u$s2.000 millones y una producción diaria de miles de barriles de crudo.

sea lion Resoluciones de Naciones Unidas instan a las partes en disputa por las Islas Malvinas a abstenerse a realizar emprendimientos de manera unilateral.

Argentina le agradeció a Israel por oponerse a un proyecto petrolero en las Islas Malvinas

Después de que el canciller israelí, Gideon Sa'ar, rechazara públicamente que una compañía de su país estuviera involucrada en una ambiciosa explotación petrolera en las Islas Malvinas, las autoridades argentinas expresaron su agradecimiento por el gesto que volvió a poner sobre la mesa en el plano internacional el reclamo del país por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur que está bajo dominio británico.

"Valoro las declaraciones del Canciller del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido", aseguró el canciller argentino, Pablo Quirno, mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X.

Además, Quirno destacó que "las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa y nuestro país continuará adoptando todas las medidas necesarias para impedir que ello ocurra".

Por último, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que apuntó que "toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización".

Además, se subrayó que las actividades de las compañías británica e israelí en Malvinas "constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables".